"Села мне на лицо и кричала": Гоген Солнцев заявил о домогательствах продюсера

После откровений Елены Прокловой о приставаниях известного актера многие знаменитости перестали скрывать, что тоже сталкивались с домогательствами. Лариса Лужина рассказала Sobesednik.ru, как в юности отказала в интиме помощнику режиссера и из-за этого лишилась роли в фильме. А теперь и Гоген Солнцев признался, как стал жертвой харассмента и остался без высоких гонораров.

О сексуальном домогательстве со стороны продюсера Гоген первые рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Когда я только начал встречаться с Катей (Екатерина Терешкович, жена Гогена Солнцева. – Прим. Sobesednik.ru), в моей жизни появилась влиятельная женщина, которая захотела стать моим продюсером, – говорит Гоген. – Она обещала меня сделать большой звездой. Уверяла, что мои песни будут на первых строчках хит-парадов. Я ей поверил, потому как дама была солидная, замужняя, воспитывала троих детей. А еще она упакована по полной программе: дом на Рублевке, несколько квартир в Москве, машины...

Женщина стала помогать Солнцеву в организации концертов. Поначалу все шло хорошо: Гоген работал, получал хорошие гонорары.

– Я не мог нарадоваться, что у меня появился человек, который смотрит со мной в одну сторону, – продолжает Солнцев. – Все изменилось через две недели. После выступления в одном из столичных ночных клубов я зашел в гримерку и сел на диван перевести дух. А следом за мной – и мой продюсер.

Она закрыла дверь на ключ и стала раздеваться. «Сейчас мы с тобой устроим жаришку не меньше, чем ты на сцене!» – заявила мне она. Я оторопел: такого я от нее точно не ожидал. А она не успокаивалась. Оставшись в чем мать родила, она запрыгнула ко мне на колени и стала валить на диван. Я парень не из робкого десятка, но от неожиданности растерялся.

– Она попыталась сесть мне на лицо, – вспоминает Гоген. – Когда я ее начал сталкивать с себя, она сжала мой пенис своими руками. «Или сейчас, или никогда!» – кричала она мне. Какой там секс, я думал лишь о том, как бы вырваться.

Конечно, мне это удалось, – заявляет Гоген. – Но впереди у нас было с ней запланировано еще четыре выступления. Я не понимал, как работать дальше. Ведь она оказалась совершенно безумным человеком. Она не успокаивалась: слала мне свои голые фотографии, видеоролики, как она удовлетворяет себя в ванной. Это было безумие! Концерты я отработал, но после каждого выступления начиналось шоу. Она пыталась мной вступить в половой акт. Я даже грозил ей полицией.

Но она и сейчас мне периодически пишет и уверяет, что я многое потерял! Может, и потерял. Но приобрел психологическую травму, которая мне мешает до сих пор. Многие женщины предлагают мне финансовую помощь, например, для съемок клипов. Но я каждый раз впадаю в ступор. И все делаю сам.