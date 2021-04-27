"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка

В жизни Гогена Солнцева и его супруги Екатерины Терешкович продолжают кипеть нешуточные страсти. Гоген пожаловался Sobesednik.ru, что вчера пожилая супруга спровоцировала крупную драку. «Мое тело теперь все в синяках!» – сокрушается эпатажный шоумен.

– Катя научилась пользоваться Интернетом, – поясняет Гоген. – И теперь регулярно выискивает в Сети новости про себя. На днях я дал интервью, в котором назвал ее бабушкой. Ей это не понравилось. Она же себя девочкой считает.

По словам Гогена, в считаные секунды Терешкович вышла из себя. Схватив в руки сковороду, она накинулась на Гогена и стала его избивать.

– Катя – страшная женщина, – уверен Гоген. – Это она только на первый взгляд кажется божьим одуванчиком. На самом деле она провоцирует мужиков на агрессию и силу сама. Я представляю, что пришлось пережить ее мужикам, которые были до меня.

– Вчера я спокойно смотрел телевизор, когда в комнату ворвалась эта фурия и стала громить все вокруг. Мое тело все в синяках. Каждое новое движение дается мне с трудом. Вы не представляете, с каким остервенением она меня избивала. Это я еще оказал ей сопротивление. А так бы она меня точно прибила!

Гоген уверяет: из-за инцидента с Терешкович был вынужден отменить сегодняшнее выступление. Развлекать публику в таком состоянии он не может.

– У нас сейчас каждый концерт на счету – пандемия свирепствует! – говорит Гоген. – А из-за старухи я лишился заработка. Я предупредил заказчиков: они перенесли концерт на майские праздники.

Солнцев считает, что Терешкович нужно изолировать от общества. Певец не исключает, что напишет на супругу заявление в полицию.

– Она говорит, что всю жизнь живет с тиранами, – вздыхает Солнцев. – Если у тебя все мужики плохие, значит, ты и сама не святая. Нечего морду кирпичом делать – и тогда мужики будут хорошо относиться!