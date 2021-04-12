"Называют толстой и нерусской": Манижа дала скандальное интервью

Певица, которая представит Россию на Евровидении, рассказала о ксенофобии и домашнем насилии.

30-летняя певица Манижа дала большое интервью изданию Guardian, в котором откровенно рассказала о том, как нелегко ей пришлось адаптироваться в России после бегства из Таджикистана. Девушка столкнулась с расизмом, сексизмом и буллингом.

Во-первых, ей с детства твердили про лишний вес. Во-вторых, постоянно интересовались, почему в 29 лет у нее нет семьи и детей. В-третьих, Маниже часто намекали на то, что она нерусская. Многие и теперь называют ее «недославянкой» и считают, что она не имеет права петь от лица всех женщин страны.

Именно об этом феминистская баллада Манижи «Русская женщина», которую певица представит на конкурсе Евровидение в Роттердаме.

Манижа говорит, что борется с домашним насилием, ксенофобией и отстаивает права ЛГБТ. В общем, не песня, а настоящий социальный гимн получился.

«Я научилась справляться с потоком оскорблений, – сообщила Манижа Gurdian. – Я не позволю себе сломаться. Если бы я расклеилась прямо сейчас из-за ненавистников, заплакала, начала говорить «Боже мой!», то я бы доказала, что все их слова правдивы».

Манижа призналась, что после победы в отборочном конкурсе Евровидения на нее обрушилась волна хейта, и она даже перестала проверять сообщения в соцсетях, чтобы не расстраиваться. Между тем звезда уверена: ее поддерживает огромное число людей, и ее активная социальная позиция помогает изменить консервативный мир.

Манижа поведала, что она исповедует либеральные ценности и выступает против законов, декриминализирующих домашнее насилие и ущемляющих права геев.

Общем, жизнь Манижи – сплошная борьба со стереотипами и нетерпимостью, начиная с насмешек на школьном дворе и заканчивая скандалом на Евровидении. По словам певицы, все это парадоксальным образом заставило ее почувствовать себя в России, как дома, и не обращать внимание на тех, кто яростно критикует ее.