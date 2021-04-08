Экстрасенс назвала две цифры, которые помогут Маниже победить на Евровидении

Грядущую поездку Манижи на Евровидение активно обсуждают в светской тусовке. Многие деятели шоу-бизнеса сомневаются, что певица из России сможет добиться успеха. Впрочем, звезда «Битвы экстрасенсов» Мариам Циминтия уверена: результат у Манижи будет неплохим. И поможет ей в этом магия.

– Манижа все делает правильно, – уверена Мариам. – Она предпринимает все возможное, чтобы достичь успеха на Евровидении. И я вам скажу, что у нее – очень неплохие шансы на успешное выступление.

Манижа – это стихия огня. У нее искрящаяся энергетика. Это поможет ей. Я точно знаю, что она попадет в десятку лучших, если не более.

Мариам Циминтия // Фото: стоп-кадр с Youtube

Сейчас Манижа активно готовится к конкурсу: репетирует номер, занимается с хореографами и специалистами по вокалу. График настолько плотный, что времени ни на что другое не остается.

Впрочем, Мариам уверяет, что сейчас Маниже нужно не только оттачивать вокальное мастерство. По словам экстрасенса, выступить удачно на Евровидении Маниже может помочь нумерология.

– Есть две цифры, которые помогут певице на Евровидении, – делится Мариам.

– 19 – это цифра успеха, 21 – исполнения желания. Я бы посоветовала Маниже эти цифры поставить на заставку телефона и проговаривать свое желание, как только их видишь. Делать это нужно не в будущем времени, а в реальном: «Я – победитель Евровидения».

Перед выходом на сцену она должна нарисовать эти цифры на руке. И во время исполнения песни периодически на них смотреть. Это повысит процент достижения результата.

Циминтия знает, о чем говорит. В 2018 году она тоже штурмовала европейский музыкальный конкурс: вошла в тройку финалистов во время отбора в Грузии. Местные акулы шоу-бизнеса советовали ей активно заниматься музыкой.

– Но у меня появились другие приоритеты, – рассказывает Мариам. – Более плотно стала заниматься экстрасенсорикой. На «Битве экстрасенсов» меня называли «лекарем душ». Я продолжаю это делать до сих пор.

Недавно записала альбом, в котором каждая песня несет заряд энергии и помогает людям снимать блоки одиночества, разочарования в любви. Прослушивая их, люди очищаются и открывают себе дорогу в светлое будущее.

Я знаю, что мой голос является лечебным и делаю все, чтобы помогать людям.