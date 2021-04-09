Блогер Настя Ивлеева за 8 месяцев нарушила ПДД на спорткаре почти 200 раз

Как узнал Sobesednik.ru, звезда гоняет по Москве со скоростью выше 120 км/ч, ездит по встречке и паркуется где попало.

Instagram-дива Анастасия Ивлеева, на которую подписаны 18 миллионов пользователей, пожаловалась, что ее спорткар Lamborghini эвакуировали и отвезли на штрафстоянку.

Несколько телеграмм-каналов и СМИ написали, что причиной послужили долги по штрафам. На самом деле эвакуатор приехал из-за того, что Ивлеева нарушила статью 12.16.5 КоАП (несоблюдение знаков, запрещающих остановку или стоянку), бросив машину где-то между небоскребов Москвы Сити.

Теперь ей придется заплатить 1500 рублей и ещё 9050 рублей за перемещение ТС на штрафстоянку.

Фото: сервис avtokod.mos.ru

Но неправильная парковка, как узнал Sobesednik.ru, – цветочки по сравнению с другими нарушениями Ивлевой.

После покупки в июле прошлого года новой Lamborghini Aventador стоимостью 20 миллионов рублей (под капотом машины аж 740 лошадиных сил) блогер нарушила правила почти 200 раз. И это за какие-то 8 месяцев!

Фото: Instagram

Среди них – 15 превышений скорости на 60-80 км/ч (по 5000 рублей), 39 – за превышение на 40-60 км/ч (по 2000 рублей), а также другие нарушения, в том числе, за езду по выделенной полосе и пересечение сплошных линий.

Допустимая скорость на большинстве дорог Москве – 60 км/ч. Это не останавливает «Ламбо» Ивлевой, которая газует даже в тоннелях и самом центре столицы.

Фото: сервис avtokod.mos.ru

Нарушение ПДД были зафиксированы за машиной Ивлеевой даже после громкой аварии с участием блогера Эдварда Била, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в районе Смоленской площади Москвы. Сейчас его дело рассматривается в суде. Кажется, Анастасия совсем не учится на чужих ошибках.

Кстати, после пьяного ДТП с участием Михаила Ефремова, по чьей вине погиб курьер Сергей Захаров, Ивлеева загружала сториз, в котором употребляла алкоголь и после этого садилась за руль машины...