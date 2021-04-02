Новый Ефремов: кто такой пранкер Бил, устроивший крупное ДТП на Садовом кольце

1 апреля блогер, вылетевший на встречную полосу, «собрал» 5 автомобилей. За три месяца этого года у него 566 штрафов!

День смеха сыграл злую шутку с известным блогером-миллионником Эдвардом Билом. 1 апреля в 11:40 утра на Смоленской площади, практически там же, где поделилась на до и после жизнь Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП летом прошлого года, синяя Audi Била вылетела на встречную полосу, в результате чего столкнулись пять машин.

Больше всего в ДТП пострадала водитель автомобиля Volksvagen – 40 летняя Мария Артемова, работающая консультантом в Государственной Думе. У нее зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы ног и другие повреждения. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое.

Кто же такой тот самый Эдвард Бил, который теперь имеет все шансы повторить печальную судьбу Михаила Ефремова? Ответ на этот вопрос – в материале Sobesednik.ru.

Гонял со скоростью 150 км/ч

Настоящее имя блогера – Эдуард Биль, ему 25 лет. Звезда Интернета родом из Молдовы, с 14 лет живет в Москве. Высшего образования у Эдуарда нет, сразу после школы он начал свое восхождение к славе. Сначала снимался в массовке на телевидении, а потом стал осваивать Интернет.

Около трех лет назад Биль понял, что лучше всего у него получается снимать пранки – так называемые розыгрыши людей на улицах. Например, были видео, на которых блогер угрожал случайным людям избиением. Иногда это заканчивалось и реальными драками. Также Биль провоцировал на скандалы сотрудников ДПС.

Весь этот шок-контент блогер чередовал с эпизодами, где он занимается благотворительностью. Например, раздает деньги бездомным, бабушкам или ездит в детские дома.

В последнее время контент блогера несколько изменился – он стал снимать видео о дорогих автомобилях. На его роликах неоднократно было замечено, как он, пренебрегая ПДД, гоняет по городу или трассе с недопустимой скоростью – свыше 150 километров в час. Все для того, чтобы показать мощность того или иного автомобиля.

Год назад блогера лишали водительских прав на два месяца, но, восстановив их, от нарушений он не отказался.

С января 2021 года на его машине числится 566 (!) штрафов. Стоит признать, что все эти видео неплохо кормили Эдварда. На его YouTube-канале более 4 млн подписчиков, щедрых на просмотры. Рекламодатели не прочь были сотрудничать с Билом. А он, в свою очередь, не брезговал рекламировать даже букмекеров и различные ставки, что среди блогеров нередко является поводом для осуждения.

Хотел жениться во второй раз

– Что касается Эдика, у меня всегда к нему было и есть отношение как у отца к неугомонному сыну, который постоянно куда-то вляпается, и ты бежишь ему помогать, – высказался в Instagram известный блогер Амиран Сардаров, с которым Бил некоторое время сотрудничал. – Я очень надеюсь, что эта ситуация образумит Эдика и цена этого урока не станет горем ни для семьи женщины, которая пострадала, ни для семьи Эдика.

На данный момент Эдварду Билу грозит до двух лет лишения свободы. Но это в том случае, если пострадавшая останется в живых. Врачи по этому поводу пока не дают никаких прогнозов.

Так сложилось, что в последнем видео на своем YouTube-канале Эдвард Бил поделился планами на будущее, которые, скорее всего, теперь придется отложить. Как оказалось, блогер – счастливый муж и отец четырехлетней дочери Эмили.

– Может быть, у меня сейчас и второй ребенок будет, потому что я стараюсь изо всех сил, – поделился Эдуард со своими подписчиками. – Хочу мальчика. Эмили говорила: «Хочу братика!» Дочурка моя растет. Представляете, как время летит быстро?! Я женат уже пять лет. У нас, кстати, с Дианой не было никогда свадьбы.

Когда мы поженились, об этом вообще никто не знал. Мы зашли в ЗАГС, расписались и потерялись. У нас не было денег, очень просто все было.

И мы решили заново пожениться по-настоящему, как в фильмах. Разочек в жизни каждый мечтает об этом. Приглашу какую-то часть своих подписчиков на свадьбу ко мне, чтобы толпа была, и всех своих друзей. Наверное, сыграем свадьбу летом, когда уже будет тепло.