"Сиси кайф": Ивлеева показала забавные фото, а фанаты свели все к обсуждению груди

Известная российская актриса, телеведущая и блогер Настя Ивлева в эти дни вместе с мужем находится на отдыхе на Мальдивах. В связи с этим знаменитость старается радовать своих поклонников свежими, теплыми и солнечными отпускными снимками, позируя на них в купальниках и весьма откровенных образах.

Не так давно на страничке Ивлеевой в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой она прикрепила два забавных снимка и попросила подписчиков выбрать лучший из двух. Вот только фотографии, на которых знаменитость улыбается в объектив, демонстрируя залитое солнцем лицо и все свои веснушки, послужили для большинства фанатов артистки поводом в очередной раз обсудить ее бюст. Разумеется, не обошлось и без обычных комплиментарных комментариев, однако большинство из них, кто в шутку, а кто всерьез, свели именно к обсуждению груди Ивлевой.

То самое фото из Instagram Ивлеевой

«А вот и грудь подвезли», «2 килограмма ушли в грудь», «Сиси кайф», «Вот это пирамидки», «У Васи Уткина больше, он сам говорил», «Львица», «Что там по дыням?», «Девочка и персики», «Наши молитвы повлияли, теперь они у тебя есть», — пишут разбушевавшиеся комментаторы.