Блогеру Эдварду Билу запретили выходить из дома и пользоваться интернетом

В отношении Эдварда Била избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Блогера могут признать виновным в ДТП с участием пяти автомобилей на Смоленской площади в Москве.

Тверской районный суд запретил Эдварду Билу покидать место проживания, пользоваться телефоном и интернетом, участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

ДТП произошло днем 1 апреля. Одна из участниц происшествия серьезно пострадала, она доставлена в реанимацию ГКБ №1 имени Пирогова.

Автомобиль, за рулем которого находился Эдвард Бил, не принадлежал ему, а регистрационный учет машины прекращен в январе 2021 года.