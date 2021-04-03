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Блогеру Эдварду Билу запретили выходить из дома и пользоваться интернетом

Общество
15:36, 03 апреля 2021

Блогеру Эдварду Билу запретили выходить из дома и пользоваться интернетом
Эдвард Бил // Скриншот с видео на YouTube
Эдвард Бил // Скриншот с видео на YouTube

В отношении Эдварда Била избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Блогера могут признать виновным в ДТП с участием пяти автомобилей на Смоленской площади в Москве.

Тверской районный суд запретил Эдварду Билу покидать место проживания, пользоваться телефоном и интернетом, участвовать в массовых мероприятиях и управлять автомобилем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

ДТП произошло днем 1 апреля. Одна из участниц происшествия серьезно пострадала, она доставлена в реанимацию ГКБ №1 имени Пирогова.

Автомобиль, за рулем которого находился Эдвард Бил, не принадлежал ему, а регистрационный учет машины прекращен в январе 2021 года.

Рубрика: Общество

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