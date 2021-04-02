"Вы были за рулем? Не разбираюсь в этом": появилось видео допроса Эдварда Била

Серьезное ДТП на Садовом кольце в Москве, которое произошло днем 1 апреля, вызвало широкий общественный резонанс. И дело не только в том, что многие проводят параллели между этой аварией и происшествием с участием актера Михаила Ефремова, поскольку оба инцидента произошли почти на одном и том же месте.

Серьезный отклик спровоцировал даже не тот факт, что в этом ДТП пострадала сотрудница Государственной думы. Все дело в том, что за рулем синего спорткара Audi, выскочившего на полосу встречного движения и протаранившего сразу несколько машин, находился популярный блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил.

Причем, в первые минуты после аварии было опубликовано видео, на котором блогер общается с журналистами, утверждая, что он не сидел за рулем машины, а дал ее другу. По словам молодого человека, узнав об аварии, он сразу же подъехал на место. При этом, по словам очевидцев, Эдвард Бил якобы специально пересел с водительского места на пассажирское после столкновения. Кроме того, ряд СМИ также сообщали, что авария могла произойти во время съемок нового видео для YouTube-канала блогера.

Впоследствии молодой человек был задержан и доставлен в следственный отдел УВД по Центральному административному округу Москвы. Спустя какое-то время в сети появились и первые кадры его допроса в полиции.

На кадрах можно увидеть, как во время общения с представителями правоохранительных органов блогер коротко и тихо отвечает на вопросы. «Как давно в Москве», – спрашивает женский голос за кадром. «С 14 лет», – отвечает парень. На вопрос сотрудницы полиции о том, чем он занимается в столице, Бил отвечает: «Я видеоблогер. Снимаю розыгрыши, благотворительность, социальные эксперименты». Далее начинается диалог, касающийся непосредственно самой аварии:

– Вы ехали на своем автомобиле. Это был ваш автомобиль?

– Нет.

– Вы были за рулем?

– Не разбираюсь в этом.

– Вы не разбираетесь в том, были ли вы за рулем?

– Я был за рулем.