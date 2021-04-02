"Со мной что-то случится": Самбурская боится за жизнь из-за скандала с Дробышем

Актриса опасается мести со стороны своего бывшего продюсера, которого назвала «завистливым» и «мелочным».

Не утихает конфликт между Виктором Дробышем и Настасьей Самбурской. Продюсер и артистка уже давно выясняют отношения в суде. Недавно Дробыш в интервью заявил, что во время сотрудничества с Настасьей вложил в нее 12 миллионов рублей, не получив ничего взамен. По его словам, делал он все бескорыстно, а Настасья, в свою очередь, отличалась жадностью, так как не желала делиться своими гонорарами с музыкантами и заявляла, что продюсерский центр Дробыша нарушает ее потребительские права.

Узнав про это интервью, Самбурская молчать не стала и дала продюсеру свой публичный ответ.

По словам Настасьи, продюсер нагло врет журналистам о том, как действительно проходило их сотрудничество.

– Ну, Виктор Яковлевич, вы и сказочник… – заявила Самбурская. – Скоро я расскажу не то, как вы себе нафантазировали, а то, как было на самом деле! Ожидайте. Вы первый начали.

Пусть знают, как вы в своем так называемом продюсерском центре хороните талантливых людей! Как вы девочек заставляете ходить на клипы побираться в рестораны к вашим высокопоставленным друзьям!

По словам Настасьи, она хотела прекратить сотрудничество с Дробышем еще в 2018 году, но не набралась смелости.

– Я имела полное законное право расторгнуть контракт, – вновь обратилась звезда к экс-продюсеру. – Что сделали вы? Вы пошли в управляющую компанию, чтобы узнать, как разрушить мою квартиру. Первый раз я испугалась, что действительно у меня возникнут очень большие сложности. Поэтому я задержалась еще на год, о чем жалею.

Самбурская, по ее словам, предлагала Дробышу 4 миллиона рублей за расторжение контракта. Но продюсер захотел гораздо больше. Артистка опубликовала в Instagram смету расходов на ее творчество, которая, видимо, была предоставлена ей продюсерским центром. Общая сумма этих трат составляет более 8 миллионов рублей. Настасья утверждает, что цифры в предоставленной ей смете расходов сильно завышены.

Виктор Дробыш

– Требуете с меня за пиар 400 тысяч рублей?! – удивляется актриса. – А я вам расскажу, каких пиарщиков вы нанимали. Сижу я, значит, на мероприятии, меня туда пригласили. Мне звонит пиарщица из вашего продюсерского центра и говорит: «А не хочешь ли ты посетить мероприятие такое-то?» А я уже на нем!

А цифра в 1 млн 200 тысяч рублей за услуги связи и интернет?! Я что, в Камбоджу родственникам звонила? Может, я на сайте знакомств Vip-анкету себе покупала?

Самбурская говорит, что ей и самой приходилось рекламировать своего продюсера.

– Я выкладывала песни ваших артистов у себя, пиарила ваши какие-то мероприятия, – продолжает звезда. – Вы мне денег заплатите за это… А помните, как я пришла к вам в офис и сказала: «А че у меня концертов нет? Давайте на спор, вот кто сейчас первый концерт организует – вы или я сама?» Вы ходили, сотрясали телефоном, набирали. А в итоге я сама себе концерт организовала…

Я сама лично из своих денег платила за рекламу. Да, там, конечно, копейки. Но я сама это сделала!

У меня всего было три концерта – один в Москве, который я сама себе организовала, в Подольске и Королеве при вашем участии, – возмущается Настасья. – На одном и втором мы заработали ничего, ноль. На третьем – минус 15 тысяч рублей.

Закончила свою речь Самбурская пугающим предупреждением.

– Я Дробыша не боюсь, но он очень завистливый и мелочный человек, который захочет отомстить мне за правду, – произнесла актриса и певица в своем Instagram. – Поэтому если что-то со мной случится, вы знаете, кого винить!