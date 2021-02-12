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Выяснились безобразные подробности "драки" вдовы Грачевского на "Пусть говорят"

Шоу-бизнес
11:17, 12 февраля 2021

Выяснились безобразные подробности "драки" вдовы Грачевского на "Пусть говорят"
Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской//фото: Global Look Press
Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской//фото: Global Look Press

Конфликт журналиста Марианы Саид Шах и вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской обсуждают вторую неделю. В светской тусовке не верят, что Катя, которая всегда была в тени знаменитого мужа, способна на грубость. Но люди, которые близко знали пару, уверяют: Катюша мужу спуску не давала, а иногда даже запрещала Борису Грачевскому выходить на публику.

Саид Шах тоже могла допустить эмоции, о её несносном характере часто поговаривают в журналистских кругах (5 лет назад Мариану уволили из «Экспресс газеты», был громкий скандал. – Прим. Sobesednik.ru). Мы решили выяснить у Саид Шах, что же произошло на съемках «Пусть говорят» на самом деле.

– Мариана, актёры, которые были на съемках программы, в частности, Владимир Долинский говорят, что никакой потасовки между вами и Екатериной не было. Некоторые участники шоу утверждают: эксперты, находившиеся в студии, пришли по личному приглашению Белоцерковской. Но вас в числе пригашенных не было…

– Пусть интернет пестрит чем угодно. Это лучше, чем некролог. Екатерина Белоцерковская позвала меня на эту съёмку, о чём мне сообщили редакторы «Пусть говорят». Разумеется, я не могла проигнорировать это приглашение, так как программа была посвящена моему большому другу  и учителю Борису Грачевскому.

Уже после инцидента мы разговаривали в телевизионных кулуарах с Владимиром  Долинским, который в интервью заявил, что никакой агрессии по отношении ко мне со стороны Кати не было. В лицо мне Владимир сказал, что никаких претензий не имеет. Но при этом добавил, что, мол, Катя не могла лезть ко мне с дракой. Правильно, о драке я сама узнала из газет.

– Что же на самом деле произошло?

– После съемок программы «Пусть говорят», уже за кулисами ко мне подошла Катя с неизвестным мне молодым человеком.

Они прижали меня к стенке, не давая прохода. Катя  была излишне  напористой, а молодой человек, который стоял рядом с ней, размахивал перед моим лицом руками.

Я сказала, что в таком тоне буду разговаривать только в присутствии продюсера и адвоката. Катя мне сделала замечание не в студии, не при всех, а по окончании съемок, когда все гости уже разошлись и съемочный павильон опустел. Поэтому ни Долинский, ни другие гости не могли видеть эту безобразную сцену.

Что же касается некоторых невостребованных артисток, которые лучше сотрудников «Первого канала» знают, куда меня приглашали, а куда нет, хочу сказать следующее. Уважаемые дамы, среди своих любимых актрис, чтобы вы понимали, Борис Грачевский называл только Татьяну Кравченко и Ольгу Прокофьеву, талант которых высоко ценил. Перед самым последним нашим интервью Боря как раз разговаривал с Татьяной. Что же касается остальных персон из актерской среды, которые критикуют меня, я промолчу. Бисер метать перед ними не буду.

Мариана Саид Шах в студии "Пусть говорят"//фото: личный архив М. Саид Шах

– Многие говорят о вашем несносном характере. Ваше скандальное увольнение из одного из столичных таблоидов до сих пор обсуждают коллеги. Ваша разборка с главным редактором Сергеем Никитиным стала достоянием общественности...

– Про характер мой... оставьте, я на чай вас не зову. О моём увольнении я слышу действительно до сих пор. Начнём с того, что я ни одного дня не работала в «Комсомолке», я была в штате издательского дома «Комсомольская правда», являлась штатным сотрудником «Экспресс газеты» с 2007-го по 2016-й, с коротким перерывом. С «Комсомольской правдой» только сотрудничала. Пришло время расставить всё на свои места, чтобы закрыть эту тему.

«Экспресс газете» я всегда благодарна за огромный и бесценный опыт, который получила в своей профессии, за возможность развиваться. Еженедельный таблоид — это отличная школа, которая требует абсолютной дисциплины. Мне повезло работать с редакторами старой школы. «Жёлтая пресса» – это самый сложный жанр в журналистике, если заниматься им честно, как подобает. « Жёлтая пресса» и бульварная — это разные вещи. Не надо путать эти понятия.

При подготовке материалов я проехала немало вёрст, почти всю Россию до китайской границы в буквальном смысле слова, побывала и в Прибалтике, и в Китае, не говоря уж о странах ближнего зарубежья. Все эти командировки подписывал Сергей Никитин. Он же одобрял темы, которые до сих пользуются успехом на телевидении. Мне постоянно звонят с различных каналов с вопросами о моих расследованиях, о персонах. Никитин — профессионал экстра-класса. Это факт, иначе бы он не руководил таблоидом так долго. И журналист он от Бога.

– Что же все-таки произошло между вами и Никитиным?

– Мы всегда хорошо общались с Сергеем Львовичем, я его ценила как руководителя, он меня — как сотрудника. Доверял мне, давал полную свободу действий. Всё продолжалось до тех пор, пока у него не появились советчики. Я уволена по 81-й статье Трудового кодекса — за прогул. Но ни на одну секунду эта запись в трудовой книжке не была для меня барьером в осуществлении творческих планов. Что же касается остальных разговоров и публикаций на тему моего ухода из «Экспресс газеты», пусть они останутся на совести саботажников, прихлебателей и советчиков. Безобразие, право слово. Вокруг меня тоже в тот момент было немало «проходящих теней»… Каждый получил от этой ситуации, что хотел, с лихвой. Но время всё ставит на свои места. Бог нам всем судья. Никитин, как и я, думаю, во всём со временем разберётся или уже разобрался, он замечательный психолог. Я говорю Сергею Львовичу спасибо.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Пусть говорят #новости шоу-бизнеса #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской//фото: Global Look Press

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