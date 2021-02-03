"Замолчи немедленно!" Вдова Грачевского накинулась на звезду "Пусть говорят"

Громкой потасовкой и едва ли не дракой закончились очередные съемки ток-шоу Дмитрия Борисова «Пусть говорят». В эфире «Первого канала» появилась вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая решила рассказать о своей жизни со знаменитым мужем. Вскоре в студии появилась и звезда «Пусть говорят» Мариана Саид Шах, которая больше десяти лет близко дружила с Борисом. Впрочем, откровения Марианы вдове Грачевского пришлись не по душе. И сразу после съемок Белоцерковская накинулась на Мариану.

– Когда программа закончилась, я прямо в студии подошла к Кате и пожала ей руку, – рассказывает Мариана. – Она при людях ничего мне не сказала. Но уже спустя время ситуация изменилась!

Катя с каким-то молодым человеком, которого я до этого видела первый раз в жизни, выловила меня в коридоре студии, прижала к стенке, и они вдвоем стали махать руками. Я думала, что они меня изобьют!

Оказалось, вдове не понравилось, что Мариана на съемках шоу завела речь о внебрачном сыне Грачевского, которому недавно исполнилось 37 лет.

– Катя стала кричать: «Зачем вы эту тему поднимаете? Зачем вы начали говорить про внебрачного сына? Вы сказали, что он его кровь!» – делится с нами Мариана. – Я очень удивилась. «Подождите, но в этом человеке действительно течет кровь Бори! – объяснила Мариана разбушевавшейся вдове. – Почему вы Василису, которую родила Аня, принимаете, а его нет? Он родился до вашего появления в жизни Бори. Он не изменял вам с его матерью. Почему такое ревностное отношение?» На мой взгляд, так вести себя неправильно. Если ты любишь мужа, ты принимаешь всех его детей. Вот где лакмусовая бумажка отношений! Это показатель любви женщины к мужчине.

Наезд вдовы Грачевского на Саид Шах удалось погасить только с помощью редакторов «Пусть говорят», которые не допустили кровопролития.

– Я сразу сказала Кате, что буду разговаривать только в присутствии адвоката и продюсера программы, – продолжает Мариана.

Катя сидела на передаче, плакала… Убитая горем вдова! А как съемки закончились, сразу хвост распушила!

Вот кого я не спрошу, о чем мне говорить, так это Катю! Я могу с Долинским посоветоваться, но никак не с ней. Катя по времени меньше всех из всего окружения была с Борей знакома. А детей ему рожали и первая жена, и Аня, и дама из Крыма… Ему все рожали!

Я такого отношения к себе от Кати совсем ожидала. Боря, если бы увидел ее в таком состоянии, был бы недоволен. Смягчаю выражение! Грачевский всегда очень нежно относился ко мне и говорил: «Что еще сделать, чтобы ты была счастлива?»