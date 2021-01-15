"Грачевский изнывал от диких болей": стало известно о мучениях основателя "Ералаша"

Смерть Бориса Грачевского повергла в шок представителей шоубизнеса. При этом многие знаменитости знали, что в последние годы отцу-основателю «Ералаша» было совсем несладко. Грачевский страдал целым букетом заболеваний и регулярно жаловался на сильные боли, которые его изводили. Об этом Sobesednik.ru рассказала приятельница Бориса, клинический психолог Елена Перелыгина.

Елена Перелыгина // фото: Instagram

– С Борей мы приятельствовали давно: мне кажется, нет в шоубизнесе человека, с которым бы он не дружил, – говорит Елена. – Как-то пересеклись с ним летом в Геленджике на фестивале, который устраивала наша общая знакомая. Мероприятие было дорогое, даже шикарное, на нем присутствовало много звёзд. Боря, как всегда, шутил и балагурил. Хотя это ему давалось с большим трудом.

Вечером уже в узком кругу были дружеские посиделки. И Грачевский стал жаловаться на ноги. Он с трудом ходил, особенно по лестнице, потому что у него сильно болели суставы. «Лена, боль просто дикая! – говорил он мне. – Не знаю, что делать!».

– Но при этом, как только оказывался в компании женщин, Грачевский сразу становился игриво-лукавым и в ход шли комплименты и шуточки фривольного содержания, – продолжает Перелыгина. – Я тоже не была обделена его вниманием и попала в ауру его очарования. У него была сильная мужская харизма. Помню, как во время нашего первого знакомства он искрометно предложил прогуляться к нему в номер. Я это восприняла, как шутку, поэтому, конечно, никуда не пошла.

По словам Перелыгиной, несмотря на сильные боли, умирать Грачевский не собирался. У него было множество планов, которые он планировал осуществить.

– Всегда при встрече он мне говорил: «Лена, сделаю тебе звездой «Ералаша», – говорит Елена. – Я смеялась: «Конечно, психолога там как раз и не хватало!» Очень переживаю за его детишек, которые будут расти без отца. Я советую мамам не скрывать факт смерти папы от детей. Сын Бориса ещё слишком мал для такого известия. А вот дочка уже достаточно взрослая. Ей 8 лет. Ей нужно будет сообщить эту скорбную новость. Советую маме выбрать подходящий момент, когда ребёнок будет наиболее расположен к разговору. Лучше это сделать дома, в комнате девочки, на удобном диване. Будет лучше, если ребенок возьмет любимую мягкую игрушку или домашнего питомца. Ни в коем случае не надо придумывать, что отец уехал или уснул. Скажите мягко, но прямо и желательно дублируйте информацию: «Папа умер. Его больше нет». Мама должна разделить эмоции ребенка, поплакать вместе, поговорить об отце. Главное – не удерживать Василису от бурных эмоциональных проявлений, например, истерик и стенаний.