Алибасов повторяет судьбу Кельми и Осина: Казаченко призывает срочно спасать продюсера

Откровения Лидии Федосеевой-Шукшиной в студии «Пусть говорят» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Лидия Николаевна призналась, что ее супруг в последнее время стал выпивать. Пламенную речь именитой актрисы слушала и Ольга Казаченко. Она в ужасе от сложившейся ситуации и призывает спасать Алибасова.

– По-женски мне жаль Лидию Николаевну, – говорит Оля. – Ей приходится бороться за свое счастье с Бари даже с родной дочерью Ольгой, которая против их отношений. Но больше всего я переживаю за Алибасова. Я выросла на песнях группы «На-На», и мне больно наблюдать за тем, что происходит с Бари сегодня.

На мой взгляд, это настоящая деградация личности! Я очень боюсь, как бы Бари не повторил судьбу Криса Кельми и Жени Осина.

Ольга Казаченко // фото: Global Look Press

Его пристрастие к алкоголю ни для кого не секрет. А ведь раньше, как говорили наши общие знакомые, он к спиртному был равнодушен. И даже в праздники не пил.

По словам Казаченко, проблемы с алкоголем у Бари могли начаться как раз из-за перипетий в личной жизни.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Global Look Press

– Очень сложно выдержать такой прессинг со стороны своих близких, – продолжает Ольга. – Бари любит Лидию Николаевну, но ему не дают в полной мере насладиться счастьем с ней. Я думаю, нам нужно всем миром объединиться и начать спасать Бари. Иначе его история может закончиться трагически.