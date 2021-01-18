"Бари стал марионеткой!": Шукшина помирилась с Алибасовым и требует выпустить его из квартиры

В семье Бари Алибасова продолжают кипеть нешуточные страсти. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил, что продюсера в собственной квартире удерживает сын. Из-за этого бывшая супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина не может найти себе места.

– Лидия Николаевна очень переживает, – говорит адвокат актрисы Юлия Вербицкая. – На днях она мне сказала: «Алибасов превратился в марионетку, не способную себя защитить. Он нуждается в помощи и защите от своего алчного окружения, которое спит и видит, как поскорее установить над ним опекунство и отправить в психиатрическую клинику или дом престарелых».

По словам адвоката, Федосеева-Шукшина помирилась с Алибасовым перед Новым годом. И теперь они снова вместе.

– Лидия Николаевна провела новогодние праздники вместе с Бари, – продолжает Вербицкая.

– Они нашли общий язык и договорились о завершении всех судебных дел. Лидия Николаевна передала трубку Алибасову, который попросил меня подготовить отказ от апелляции по квартире и жалобу на решение суда о разводе. После это Бари уехал к себе домой. А после позвонил Лидии Николаевне и сообщил, что его силой удерживают в квартире неизвестные люди, нанятые сыном и одним из его помощников.