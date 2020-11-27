"Давление высокое, нечем дышать": Федосееву-Шукшину сразил криз из-за Алибасова

Бари Алибасов продолжает резвиться в компании новой возлюбленной – 31-летней массажистки Виктории Полторацкой, которая уверяет, что ждет от продюсера ребенка. На днях они выложили очередное видео своих любовных игрищ. Ролик уже просмотрело несколько сотен тысяч человек. А вот пока еще официальная супруга Алибасова – легендарная Лидия Федосеева-Шукшина – его смотреть не будет. Об этом Sobesednik.ru сообщила ее верная помощница и адвокат Юлия Вербицкая (Линник).

Юлия Вербицкая // фото: соцсети

– Лидия Николаевна не будет смотреть эти безобразные видео, – говорит Юлия. – Я полагаю, что цель у Алибасова и его компании одна. Довести нашу легендарную актрису до нервного срыва и получить «заветную квартирку» не мытьем, так катанием.

Достаточно уже того, что после новостей о беременности новой возлюбленной Алибасова у Лидии Николаевны случился криз, – продолжает Вербицкая. – Резко подскочило давление, стало не хватать воздуха. Мы все испугались, тут же вызывали «скорую помощь». Несмотря на пандемию, врачи приехали быстро. Они сделали все возможное, чтобы привести Лидию Николаевну в норму. Слава Богу, в этот раз все обошлось.

Теперь произносить имя Алибасова при Федосеевой-Шукшиной запрещено. Даже, если Лидия Николаевна сама начинает спрашивать о Бари, близкие актрисе люди стараются перевести разговор на другую тему.

– Алибасов и компания просто добивают ее, унижают, обижают и оскорбляют, – вздыхает Вербицкая (Линник). – Это недопустимо.