"Хочет три ершика и коврик из ванной": детали развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов намерен подать в суд на раздел совместно нажитого имущества.

После похождений Бари Алибасова с восточной танцовщицей Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод. Терпеть выходки эпатажного мужа Лидия Николаевна больше не в силах. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая (Линник) уже заявила, что никаких имущественных претензий к своему мужу легендарная артистка не имеет.

Однако не исключено, что раздела супружеского имущества потребует Алибасов. Ведь все приобретенное в браке при разводе должно быть разделено между супругами поровну.

Лидия Николаевна сейчас не шикует. Впрочем, во время брака с Бари имущество приобретала. Об этом нам рассказала ее приятельница Татьяна.

– Мы разговаривали с Лидой на тему раздела имущества, – говорит Татьяна. – Она сообщила, что в свою квартиру по адресу ул. Бочкова, д. 5 она купила вазочку для варенья (с розочками), коврик для ванной комнаты взамен износившегося и новый ёршик для унитаза.

Лида знает, что Бари может требовать раздела имущества. Поэтому говорит: «Если хочет, я готова купить ему три ершика, лишь бы он от меня отстал!»

Пока же у Лидии Николаевны – проблемная квартира в Новой Москве. Знаменитая актриса может оказаться ответчицей по иску помощника Бари – Сергея Моцаря, который якобы оплатил Алибасову стоимость жилья. Но как утверждает адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая (Линник), судебные перспективы взыскать денежные средства с Шукшиной у Моцаря невелики. А вот шанс попасть в поле зрения правоохранительных органов весьма вероятен.