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"Дом разваливается": скандальная квартира Федосеевой-Шукшиной рушится на глазах

Шоу-бизнес
12:46, 01 октября 2020

"Дом разваливается": скандальная квартира Федосеевой-Шукшиной рушится на глазах
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Что происходит в двушке Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая через Алибасова перешла к его помощнику Сергею Моцарю, и кто живет в скандальной квартире? Об этом, выехав на место, узнал Sobesednik.ru.

Лидия Федосеева-Шукшина 25 сентября отпраздновала свой 82-й день рождения. В этот день артистка получила множество поздравлений от родных и коллег. А вот муж звезды Бари Алибасов это событие проигнорировал, у него не нашлось даже нескольких теплых слов для жены. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Ведь пара уже несколько месяцев судится из-за квартиры Лидии Николаевны в Новой Москве. Жилплощадь, к удивлению актрисы, вдруг стала принадлежать помощнику Алибасова Сергею Моцарю. Корреспонденты Sobesednik.ru побывали в доме, где расположена «нехорошая квартира», чтобы выяснить, кто сейчас в ней живет.

Небольшую двушку в Новой Москве Федосеева-Шукшина приобрела несколько лет назад вместо дачи. Чуть больше года назад актриса переписала эту жилплощадь на Бари Алибасова. Однако весной выяснилось, что собственником квартиры уже несколько месяцев является не продюсер группы «На-На», а его молодой помощник – Сергей Моцарь. Эта новость шокировала актрису. По ее словам, Бари обманным путем подсунул ей дарственную на подпись. Сама она утверждает, что думала, будто оформляет завещание, и не собиралась дарить квартиру ни мужу, ни тем более его помощнику.

Федосеева-Шукшина хотела завещать квартиру Бари, чтобы тот после ее смерти передал эту жилплощадь ее внукам-близнецам Фоке и Фоме. Но Алибасов непреклонен. На судебном заседании по этому делу, которое состоялось 21 сентября, его адвокаты предоставили видео, на котором Шукшина подписывает договор дарения. Юристы так же заявили, что артистка не имеет права владеть жилплощадью, и потребовали, чтобы были вывезены из квартиры все ее вещи.

Однако Sobesednik.ru выяснил: Федосеева-Шукшина на свою бывшую жилплощадь после суда так и не наведалась. 

– Лидия Николаевна была тут год назад, с тех пор мы ее и не видели, – рассказала нам жительница дома, где расположена звездная жилплощадь. – Она приветливая, нормальная женщина. Выходила на улицу со своей помощницей, сидела на лавочке...

Сергея Моцаря опрошенные нами жильцы дома и вовсе не видели. Когда мы показывали им фото помощника Алибасова, все отрицательно качали головой.

В почтовом ящике мы обнаружили множество платежных квитанций за коммунальные услуги. Самая ранняя из них датирована июлем текущего года. Стоит отметить, что на некоторых «платежках» все еще стоит имя Лидии Федосеевой-Шукшиной (одна из них даже пришла в этом месяце), а на других – имя Сергея Моцаря.

Кстати, дом, в котором расположена квартира, по словам соседей, построен лет 5 назад, но он уже не в лучшем состоянии.

Вот только те недостатки, которые невооруженным глазом заметили корреспонденты Sobesednik.ru: на фасаде здания отколоты кирпичи, в подъезде осыпалась плитка...

Картину хаоса дополнил рассказ Натальи, живущей совсем неподалеку. Женщина призналась, что дом, где приобрела квартиру Лидия Федосеева-Шукшина, пользуется в районе дурной славой.

– Я удивилась, когда увидела по телевизору, что у Федосеевой-Шукшиной квартира в этом доме! – призналась нам Наталья. – Это же, можно сказать, пластмассовый дом, постройка очень дешевая! Вот у нас тут рядом есть другие дома – так там стены толстые, арматура хорошая.

А эти дома будто бы из остатков построены – стены и арматура очень тоненькие. Мне даром давай такую квартиру – я не возьму. В подвалах там постоянно вода стоит, – утверждает женщина.

Наталья говорит, что актрисе она не особо сопереживает. Да и не верит до конца в ту неприятную историю, в которую попала ее звездная соседка.

– Я много знаю случаев, когда по телевизору люди начинают делиться-пилиться, а потом оказывается, что это все пиар, – продолжает Наталья. – Люди их (знаменитостей. – Прим. Sobesednik.ru) просто забывают в какой-то момент. Они и начинают в носу ковыряться и думать, как бы вновь вылезти на экран. А как вылезти?! Надо какую-то грязь замесить… Какая-то дуристика на старости лет, – считает женщина.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Федосеева-Шукшина #Алибасов #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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