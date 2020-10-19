"Алибасов сядет на нары!" Сенсационные откровения экс-возлюбленной скандального шоумена

Новость о том, что эпатажный продюсер Бари Алибасов может оказаться за решеткой, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Бизнесвумен Ляна Фридман, с которой Бари Каримович некогда состоял в близких отношениях, собирается привлечь его к ответственности за то, что тот избил ее во время ток-шоу «Пусть говорят».

Из-за этого инцидента Ляна несколько месяцев провела в больнице, поскольку у нее парализовало правую сторону лица. Восстанавливалась в санатории в Кисловодске. К адвокатам в том числе и из-за пандемии смогла обратиться только спустя 11 месяцев.

– После того, как я сообщила о своем желании привлечь Бари к ответственности по статье «Побои», моя жизнь превратилась в ад, – призналась нам Ляна Фридман. – Мне ежедневно звонят десятки журналистов, просят комментарии. Но я пока не намерена ни с кем контактировать. Буду общаться только с корреспондентами «Собеседника».

Мы встретились с Ляной и ее адвокатом Альбиной Московской и узнали, что Фридман настроена крайне решительно.

– На передаче Бари Алибасов не по-мужски повел себя, – с горечью сказала она нам. – Я не ожидала! Все мое внимание было направлено на ведущего. Бари подошел как-то сбоку. Подкрался и ударил. Я думаю, он хотел сделать шоу из этого.

– Почему в ответ ему не дали, вы ведь дама не из робкого десятка?

– Я так растерялась! Когда сбоку человек подошел, это неожиданно. А так сняла бы эти каблучищи 15 сантиметров и продырявила бы ему мозг!

– Может, Бари обиделся, что вы когда-то не купили шубу Шукшиной?

– Было дело. Когда ограбили Лидию Николаевну, Барик передал мне записку, там были указаны цвет, модель, размер, мех… Странно, что грабители взяли не рукописи Шукшина, а шубу!

– Что вы получили от Бари кроме проблем?

– Ничего, как и Шукшина…

Эти и другие скандальные подробности смотрите в интервью Sobesednik.ru.

Альбина Московская, адвокат: Кто видел справку Алибасова из психиатрической клиники?

– Мы просмотрели материалы со съемок ток-шоу. Алибасов нанес удар Ляне Фридман. Есть побои однозначно. Я считаю, что никому недопустимо бить женщину, тем более по лицу. За это можно получить наказание до двух лет лишения свободы.

– А справка из психиатрической клиники может его освободить от наказания?

– Кто эту справку видел? И какой там диагноз? Нужно ее продемонстрировать.

Личное дело

Ляна Фридман – бизнесвумен и светская львица. Ее дедушка был известным адвокатом в Лондоне. Сама Ляна проживала в Англии и во Франции, в 2010-м приехала в Россию.

Занималась благотворительностью. Устраивала тусовки с участием Пола Маккартни, Элтона Джона, Катрин Денев. На всю страну прогремела история об украденной из ее машины сумочки Birkin из кожи зеленого питона стоимостью свыше трех миллионов рублей.

С Бари Алибасовым познакомилась более десяти лет назад: он обратился к Фридман с просьбой проспонсировать визит «На-на» в детский дом. Ляна помогла закупить детям планшеты, телефоны, телевизоры.

Их роман продлился несколько лет. В июле 2017 года в СМИ прошла новость, что Фридман беременна от Алибасова.

Видео снято Павлом Зубовым