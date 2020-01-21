Брат Криса Кельми: Его сыну наплевать на память об отце!

Год назад не стало Криса Кельми, автора и исполнителя хита «Ночное рандеву». Несмотря на то, что певец был очень популярен при жизни, после смерти его творчество будто бы ушло в небытие – песни не крутят по радио, не организовываются творческие вечера. По этому поводу очень грустит брат артиста Евгений Суслин.

Евгений Суслин

Крис Кельми все свое имущество завещал своему единственному сыну Кристиану. Помимо трех квартир и загородного коттеджа, тридцатилетнему мужчине достались и все права на творчество отца. По мнению Евгения Суслина, это послужило причиной того, что сейчас песни его знаменитого брата предаются забвению.

– Крис незадолго до смерти хотел возродить свою группу «Рок-ателье», – объясняет 56-летний мужчина. – Когда брата не стало, я предложил Кристиану реализовать этот проект, так как именно он является единственным правопреемником. Причем наши разговоры уже переросли в юридические взаимоотношения, оставалось только доработать договор и подписать его. Более того, наши музыканты уже начали репетировать, была договоренность с некоторыми телеканалами по поводу выступления группы. Но в последний момент Кристиан просто исчез – перестал отвечать на звонки и сообщения.

Кристиан Кельми // фото: соцсети

Такого поведения племянника Евгений Суслин не понимает, ведь благодаря возрождению группы, пусть даже и не с тем составом, который был в 80-е годы, можно было бы подарить вторую жизнь творческому наследию Криса Кельми, а также этот проект мог бы принести еще и немалый доход.

– Я даже связался с музыкантами, которые входили в золотой состав группы Криса, – продолжает брат артиста. – Они сейчас живут в Израиле, но были готовы за свои деньги прилететь в Россию, дать концерт памяти Криса. Но из-за того, что правопреемник самоустранился, все осталось только на словах. Я просто думаю, что как Кристиан, так и его мама Людмила считают, что я их могу как-то обмануть, захапать себе какие-то деньги. Но моя финансовая выгода во всем этом деле нулевая. Я просто хотел, чтобы песни моего брата звучали со сцены и память о нем жила. Но у меня ничего не получилось.

Суслин признался, что не только он предпринимал попытки дать вторую жизнь творчеству брата. То же самое хотели сделать и другие почитатели таланта Криса Кельми, но безуспешно.

– Несколько месяцев назад мне позвонил известный продюсер, с которым мы знакомы много лет, – делится Евгений. – Он сказал, что хочет создать кавер на песню «Ночное рандеву» вместе с бывшей солисткой группы «Непара». Я ему дал телефон Кристиана, но предупредил, что вряд ли что-то из этого выйдет. Через две недели этот продюсер написал: «Жень, ты как в воду глядел! Когда я дозвонился Кристиану с десятой попытки, мы с ним мило поговорили, он сказал, что мы все обязательно сделаем, а потом просто взял и исчез. Ни ответа, ни привета!» Судя по всему, сыну просто наплевать на память отца. Мне не стыдно за свои слова, я за них отвечаю. Кстати, вы первый журналист, кто спросил у меня про судьбу песен Криса после его смерти. Сейчас даже ни один телеканал не интересуется наследием моего брата. Я понимаю, что нынче другие герои, телевизионщикам куда важнее шоу с разводом Петросяна, им нужно зомбировать публику бессмысленными дурацкими ток-шоу. Это все больно и обидно.

Евгений Суслин переживает, что сын Криса Кельми, возможно, по сей день не исполнил его последнюю волю.

– Крис завещал сыну развеять его прах над Карибским морем, так как он очень любил Доминикану, – пояснил мужчина. – Кристиан хотел этому последовать, но я с ним разговаривал в начале июня прошлого года, и на тот момент последнее желание Криса так и не было выполнено. Кристиан объяснил это тем, что у него возникли сложности с оформлением документов для вывоза праха, а также были финансовые проблемы – ведь нужно было купить путевку, поехать за границу. Видимо, для наследника моего брата это все было накладно. Так как сейчас мы с Кристианом не общаемся, я никак не могу узнать, выполнил ли он волю своего покойного отца.