"Ему 21 год": Ольга Казаченко скрывает роман с молодым мулатом

В личной жизни Ольги Казаченко, судя по всему, произошли перемены. Поговаривают, что у звезды ток-шоу начался новый роман. Ольга перестала это скрывать: она выложила в своих социальных сетях видеоролики об отношениях с молодым мулатом.

Вчера Ольга приняла участие в очередных съемках ток-шоу «Пусть говорят». За кулисами Казаченко весело общалась с светским журналистом Денисом Сорокиным и записывала с ним видеоролики. На одном из них Денис и приоткрыл тайну личной жизни Ольги.

– Мулата нашла и скрывает! – заявил Сорокин. – Люди, знайте все: возлюбленному Казаченко 21 год. Он молодой мулат! Я сегодня лично видел, как он подвозил ее до съемочной площадки. Она заметила, что я подъехал на такси и засёк их, и скрылась в павильоне. Мулат выскочил за ней: «Оля, ты куда?!» Я у него спросил: «Кто ты?» Он ответил: «Я ее бойфренд».

С лица самой Ольги во время записи видеороликов не сходила довольная улыбка. Неужели действительно Казаченко теперь счастлива? Корреспонденты Sobesednik.ru дозвонились до девушки и попросили прокомментировать изменения в личной жизни.

– Не стоит воспринимать эти ролики всерьез: Денис просто пошутил, – заявила Ольга. – У нас с ним такие отношения: мы любим развлекаться перед ответственными съемками. В моей личной жизни никаких изменений нет. Я свободная девушка. Все свое время посвящаю сыну. Но, конечно, в будущем, надеюсь, что стану женой. Причем хорошей.

– Ольга просто теперь живет по принципу «Счастье любит тишину!» – заявил Денис.

Вероника Павлова.