"Зовет в деревню доить коров!": Казаченко предъявила нового жениха

Ольга Казаченко – невеста завидная. Она регулярно появляется в телешоу, неплохо поет, а еще отлично готовит. Впрочем, несмотря на все достоинства, пока построить крепкую семью не смогла. Хотя в социальных сетях ей регулярно предлагают руку и сердце разные мужчины.

– Совсем недавно 27-летний парень приглашал к себе в деревню, – смеется Ольга. – У него большое хозяйство: корова, куры, гуси, кролики. Говорит: «Будешь моей королевой. Только я смогу сделать тебя счастливой!»

Честно говоря, я от такого предложения даже растерялась! А он не унимается. Говорит, что приложит все усилия, чтобы быть со мной.

Другой парень, который набивался мне в женихи, – охотник, – продолжает Ольга. – Каждую неделю выезжает в лес! Обещает брать меня с собой. Но я от столь заманчивого предложения так же отказалась. Как-то не особо верю в любовь по Интернету. Хотя среди моих знакомых есть пары, которые познакомились именно в сети.

По словам Ольги, в ее жизни все же есть мужчина. Это ее сын Филипп, которому она уделяет все свое время. Казаченко признается: став матерью, она изменила свои взгляды на жизнь.

– Сейчас все мои мысли заняты воспитанием сына Филиппа, – говорит Ольга. – Мне хочется, чтобы он вырос настоящим мужчиной: умным, целеустремленным, успешным. И я приложу все усилия, чтобы так было.

Филипп – главный мужчина моей жизни. Поэтому ни о какой любви я даже и не думаю. Но если встретится мужчина, который станет мне другом по жизни, я, конечно, буду не против. Какой он должен быть? Умный и заботливый – все остальное не так важно. Не зря же говорят, что с милым рай и в шалаше.