"Мужик!": Кравец призвала порадоваться за Цискаридзе, попавшего в гей-скандал

Просочившиеся в Сеть кадры с двумя голыми мужчинами, один из которых похож на Николая Цискаридзе, произвели фурор.

Минувший год был богат на сексуальные скандалы. Сперва в Сети всплыл очередной ролик с Алексеем Паниным. Потом вся страна увидела, как удовлетворяет себя футболист Артем Дзюба. А перед боем курантом в Интернете появились кадры, на которых похожий на Николая Цискаридзе мужчина отдается... другому мужчине.

Актриса и певица Алена Кравец пришла в ужас от скандала. Но не от гей-сцен – прошедшую Крым и рым Алену, которая к тому же все жизнь вращается в шоу-бизнесе, этим не удивишь! – а от общественной реакции.

Алена Кравец//фото: личный архив А.Кравец

– Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые! – возмущена Алена. – Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину!

Даже если на этих кадрах и Цискаридзе, так что, он не человек?! – продолжает Алена. – У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него!

Ругаться же по этому поводу могут только те, у кого в койке все плохо. Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати! – советует Алена. – «Если бы энергия… пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю», – говорил Петя Трофимов в «Вишневом саде». Так вот, если бы энергию, которую люди тратят на «обличение» геев, они тратили бы на что-то другое, многое бы изменилось в лучшую сторону!

Алена Кравец подчеркивает, что не знает, кто в реальности запечатлен на фривольных гей-фото.

– Признаться, вряд ли умный Николай Цискаридзе хранил бы такое в телефоне, – считает Алена. – Да и никогда прежде я не слышала, чтобы он был замешан в гей-скандалах. Думаю, перед нами умелый монтаж.