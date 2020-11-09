"Близкие воткнули Дзюбе нож в спину": появилась новая версия о сливе интимного видео

Интимный ролик, на котором капитан сборной России по футболу Артем Дзюба удовлетворяет сам себя, спровоцировал грандиозный скандал. Спортсмен сильно переживает из-за бешеного резонанса и уверяет: в сеть ролик слили хакеры, которые взломали его телефон. Рукоблуда Дзюбу уже отлучили от ближайших игр сборной России. Но версия о хакерах лежит на поверхности, и кроме нее есть и другие.

Своим предположением о том, кто может стоять за сливом провокационного видео в сеть, с Sobesednik.ru поделилась психолог-сексолог Алена Павлова. Специалист призналась нам, что сильно переживает за Дзюбу: как бы секс-скандал не закончился для Артема более серьезными неприятностями, чем временное отстранение от выступления за национальную команду, – в первую очередь, говорит врач, футболисту грозят проблемы со здоровьем.

Сексолог Алена Павлова // Фото: личный архив

– Как психолог-сексолог могу сказать, что мастурбация – это естественный процесс для каждого из нас, – говорит Алена. – В этом нет ничего противоестественного и шокирующего. Артем мог отправить этот ролик близкому человеку, с которым знаком не один день и даже месяц. Те же, кто выложил это в соцсети на всеобщее обозрение, решили опорочить Дзюбу и хайпануть на его имени.

Дзюбе сейчас приходится непросто. Уже известно: в ближайших матчах за сборную Россию мы его не увидим. Из-за секс-скандала тренер Станислав Черчесов не включил его в заявку.

– Конечно, это неправильно, – вступается за футболиста Алена. – Артем должен играть, потому что он не сделал ничего противоестественного.

Он сам находится в шоке от низости тех людей, которые выложили это видео. На это указывает тот факт, что он закрыл свои соцсети. Стресс может сказаться на здоровье Дзюбы не лучшим образом, начнутся проблемы со здоровьем. Ему сейчас нужно постараться отвлечься.

Я бы посоветовала Артему обратиться к специалисту, хорошему психологу. Наташа Королева, когда в сеть слили ее интимные ролики с Тарзаном, тоже очень переживала. Из-за стресса она потеряла ребенка. Ее спас психотерапевт, к которому она обратилась. Дзюбе тоже нужно провести несколько консультаций со специалистом.

В нашем мире распространены видео интимного характера, – уверяет Алена. – Их снимают, чтобы подогреть и привлечь человека, который тебе нравится. Артем – известный спортсмен, достаточно занятой человек, которые подолгу находится на спортивных сборах.

Возможно, та девушка, которой он посылал видео, находилась в другом городе или стране. Своим видео он хотел показать, что он скучает по ней, хочет с ней быть близким в интимном плане. В этом нет ничего страшного. Но Дзюбе просто воткнули нож в спину!

Пора уже на законодательном уровне поставить вопрос о защите частной жизни, – считает психолог. – Необходимо сразу блокировать видео такого плана и одновременно удалять аккаунты, с которых видео подобного характера уходят в Интернет. Чтобы у тех, кто хочет хайпануть на имени известных людей, не было даже шанса для шантажа.