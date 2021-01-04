"Коля в полном шоке": выяснилась реакция Цискаридзе на слив постельных фото с мужчиной

Появившиеся в Интернете фотографии сексуальных утех человека, похожего на Николая Цискаридзе, с мужчиной произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Это второй по счету скандал со звездами российского балета, чьи интимные снимки были опубликованы в Сети. До этого поклонники смогли детально рассмотреть все прелести Анастасии Волочковой во время ее полового акта с одним из любовников. Говорят, что интимные «фотографии Цискаридзе» появились после того, как злоумышленники вскрыли его телефон.

Известный сексолог Елена Перелыгина считает: интимный скандал может иметь серьезные последствия для танцора вплоть до депрессии или даже увольнения.

– Я, как человек творческий, очень люблю балет, в свое время регулярно посещала постановки с участием Николая, – говорит Елена.

У нас с ним есть общие друзья. Они говорят, что Коля в полнейшем шоке. Можно сказать, что сейчас над ним навис дамоклов меч.

Очень переживаю, что эта ситуация повергнет его в сильную депрессию, тем самым лишив поклонников кумира, а учеников – гениального педагога! Кроме того, Цискаридзе могут снять с должности (артист с 2013 года возглавляет Академию русского балета имени Вагановой. – Прим. Sobesednik.ru). Я бы посоветовала ему проконсультироваться с психологом и не держать переживания в себе.

Николай Цискаридзе (справа) с Романом Виктюком и Ириной Апексимовой//фото: Global Look Press

По другой версии, фотографии, попавшие в Интернет, хорошо смонтированы. Впрочем, если даже на снимках действительно Цискаридзе, Перелыгина советует сильно не корить его за постельные слабости.

– Николай – это уже человек-легенда, танцор мирового уровня, звезда, профессионал и уважаемый в культурной среде персонаж, – говорит Елена. – Он имеет право на личную жизнь, как и каждый из нас. Прошу не забывать: личная жизнь человека – это табу. Нельзя так вероломно врываться и выкладывать на общее обозрение самые горячие интимные моменты. Да, Коля может отдаваться сполна акту любви. Он это заслужил, он всю жизнь работает, как каторжный. Мало кто из обычных людей представляет рабочее расписание Цискаридзе.

Мальчики с такой непростой судьбой, как у Николая, всегда находятся в группе риска в плане сексуальной ориентации, – говорит Перелыгина.

Николая воспитывал отчим. Он не получил отцовской любви в детстве в полной мере. По законам психологии, такие мальчики склонны восполнять эту эмоциональную брешь во взрослой жизни с другими мужчинами.

Вера Павлова.