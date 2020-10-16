"Плаксину лечить надо!": Цискаридзе размазал дочку Успенской, обидевшую мать

Танцор, который дружит с певицей, считает, что к высказываниям Татьяны Плаксиной не стоит прислушиваться.

Скандал с единственной дочкой Любы Успенской Татьяной Плаксиной продолжает набирать обороты. В начале года девушка обозвала звездную мать домашним тираном и уехала жить к отцу в США. В Америке Татьяна продолжает вести сомнительный образ жизни и оскорблять звездных друзей певицы.

Николай Цискаридзе высказался на этот счёт.

– Любу я знаю очень хорошо: уважаю ее и люблю, – признался Николай. – А с ее дочкой я не знаком. Даже не понимаю, о ком вы говорите.

Я пришел в большое искусство с улицы, я не династический ребенок, поэтому не переношу детей звезд. Во всяком случае до тех пор, пока они не заслужат моего уважения, чтобы я обратил на них внимание.

Я прислушиваюсь к мнению только выдающихся людей. Мне рано удалось достичь своего положения в обществе. Поэтому я знаю, что это такое и как это достигается.

По мнению Цискаридзе, не стоит придавать слишком большого значения высказываниям дочки Успенской.