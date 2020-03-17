"Плаксина сжигает себя": дочь Успенской может погибнуть от наркотиков

30-летняя Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, не перестает поражать скандальными признаниями. Так, в программе «Пусть говорят» она на днях заявила, что знаменитая мама следит за каждым ее шагом и в любой момент может насильно упечь в специализированную клинику.

Как бы в подтверждение этого Татьяна выложила в сторис своего Инстаграм собственные музыкальные импровизации, которые многим показались талантливыми, но очень пугающими. Девушка играла на пианино, пела на разных языках и порой срывалась на крик и рычание. Ее песни были настолько мрачными, что читатели начали наперебой спрашивать, все ли хорошо с Татьяной и не одиноко ли ей.

В текстах ее песен были многозначительные упоминания о «конце всего» и о том, что даже вулканы, несмотря на их спокойствие, иногда взрываются...

«Вулканы… Я знаю, каково им. Все думают, они мертвы. Но рано или поздно… они взрываются. Рано не бывает, поздно невозможно...» – пела Плаксина.

Но пока зрители обсуждают возможность примирения девушки с ее знаменитой мамой – певицей любовью Успенской, Sobesednik.ru обратился к астропсихологу Ирине Фалькао, чтобы узнать, в чем причины постоянных разногласий в звездной семье.

– Основная проблема Татьяны – хроническая неудовлетворенность всем, что она делает, – рассказала Ирина. – Она никогда не бывает довольна собой, своими достижениями, окружающими людьми. И это создает вокруг нее довольно мрачную обстановку. Ей трудно находить друзей, трудно поддерживать стабильные отношения с близкими. С одной стороны, Татьяна очень привязана к семье, ей важна поддержка родных. С другой – она обладает беспокойным духом, который толкает ее во всевозможные авантюры и эксперименты. Есть аспект, который указывает на ее склонность к бродяжничеству, наплевательскому отношению к деньгам, интересу ко всему мистическому, странному. Не удивительно, что маме Татьяны трудно примириться с таким «неудобным» набором в характере дочки. Все это усугубляется тем, что Плаксиной категорически противопоказаны запрещенные препараты и алкоголь, они для нее смертельно опасны.

Взять себя в руки и вернуться в нормальную жизнь Татьяне невероятно трудно. Она будто постоянно сжигает себя в борьбе с ветряными мельницами, истощается морально и физически. Ее бросает из одной стороны в другую, порой ей очень трудно принять верное решение, в голове – мысленный хаос.

По словам психолога, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, Татьяне нужно осознать глубинную причину своих душевных проблем.

– А она, судя по словам девушки, в недостатке материнской любви и внимания. Скорее всего, в детстве желания Тани обесценивались, ей постоянно навязывали разные обязанности, внушали мысль, что любовь нужно заслужить. Однако это происходило не потому, что родители Тани – плохие люди. Они любили ее, как могли, и старались дать самое лучшее, возможно, даже чрезмерно навязчиво. Вот почему Таня выросла настоящей бунтаркой.

Лучший способ проработки сложившихся проблем для девушки – это эффективная упорная работа, нацеленная на результат, – говорит Фалькао. – То есть не бездумное рисование или пение «для души», а создание собственного дела. И оно не обязательно должно быть коммерческим, это может быть благотворительный проект, но Таня должна четко понимать, для чего и для кого она это делает.

10 действий, которые помогут Татьяне Плаксиной взять себя в руки и помириться с матерью: