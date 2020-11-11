Дзюба и его интим-команда: топ-10 звезд, чьи постельные игры слили в интернет

Если бы капитан российской сборной играл не в «Зените», а на Западе, он мог бы отсудить за свой позор круглую сумму...

Интимный ролик с голым Артемом Дзюбой всколыхнул Россию не меньше, чем, простите за каламбур, его голы. Видео, на котором спортсмен занимается самоудовлетворением, стало поводом для травли и сочувствия одновременно.

Дзюбу можно утешить хотя бы тем, что его секс-скандал – далеко не первый в мире российских и зарубежных звезд. Топ-10 историй, связанных с интимными фото и видео, попавшими в интернет, – в материале Sobesednik.ru.

1. Журналист Джеффри Тубин занялся мастурбацией на глазах у коллег

С известным американским журналистом и юридический аналитиком Джеффри Тубином в конце октября произошел позорный казус. Прямо посреди рабочей конференции в Zoom мужчина занялся… мастурбацией! Коллеги Тубина, ставшие свидетелями этого интимного процесса, были не на шутку возмущены.

В итоге Джеффри отстранили от работы в газете New Yorker, в которой он на протяжении многих лет являлся штатным комментатором. Также после инцидента журналист перестал появляться на телеканале CNN, где часто выступал в роли эксперта.

По словам самого Тубина, в момент скандального поступка он думал, что его веб-камера и микрофон отключены.

– Я прошу прощения у моей супруги, моей семьи и моих коллег, – произнес в своем публичном заявлении Джеффри Тубин вскоре после произошедшего.

2. Панину не стыдно за видео с собакой

Неприятные курьезы, связанные с интимными видео, не раз случались с актером Алексеем Паниным. В интернет то и дело попадают ролики, на которых звезда фильма «Жмурки» занимается... нетрадиционным сексом.

Утехи Панина происходили как в одиночку, так и при участии мужчин, женщин и даже собаки.

Сам Алексей говорит, что до сих пор не знает, кто слил эти ролики в сеть. Но в то же время артист не испытывает по поводу этого никаких угрызений совести.

– В реальной жизни у меня ничего не поменялось после всех этих видеоскандалов, – признавался Панин в интервью Sobesednik.ru. – Люди как любили меня, так и любят. Как они говорили моему ребенку «Какой твой папа хороший», так и говорят. То, что происходит в интернет-пространстве – немножко другая жизнь. Там есть люди, которые не вписываются в мое понимание нормальных. Но в жизни я таких не видел.

3. Джигурда изнасиловал свою покойную куму на камеру?

Четыре года назад, вскоре после смерти известной бизнес-вумен Людмилы Браташ, в сеть просочилось видео, на котором запечатлен ее половой акт с Никитой Джигурдой. На ролике видно, что Браташ находится практически в бессознательном состоянии и никак не реагирует на происходящее. Многие зрители сочли этот акт изнасилованием.

Однако сам Джигурда рассказал, что именно он опубликовал в интернете этот скандальный ролик, чтобы доказать: между ним и Браташ были «теплые отношения», а не наоборот, как считали многие.

Все домыслы про изнасилование актер и шоумен опровергает по сей день. К слову, еще до обнародования этого видео Джигурда выставлял на всеобщее обозрение появление на свет своих двоих детей, позволяя зрителям рассмотреть Марину Анисину во всех, так сказать, деталях.

4. Комиссаров отомстил Инстасамке и слил видео его полового акта с бойфрендом

В марте этого года в интернете появилось интимное видео популярной блогерши Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, и ее бойфренда по имени Олег. В ролике пара запечатлена во время полового акта. Как оказалось, это хоум-видео в сеть слил Валерий Комиссаров, известный широкому зрителю как ведущей уже не существующей программы «Моя семья» и продюсер скандально известного проекта «Дом-2».

В феврале 2020 года Комиссаров запустил свой новый проект под названием «Битва престолов», ведущими которого стали актриса Настасья Самбурская и Инстасамка. Последняя вскоре после премьеры проекта побывала на шоу блогерши Анастасии Ивлеевой.

Настя без стеснения высказалась о «Битве престолов», назвав шоу «зашкварным». Инстасамка не стала защищать проект, в котором участвует, чем вызвала гнев продюсера.

По словам Комиссарова, ранее Инстасамка сама вручила ему флэшку со своим домашним порно-видео, попросив воспользоваться ею в определенный момент в рекламных целях. Но Валерий решил «пропиарить» Дарью немного пораньше и с позором выгнал ее из своего проекта.

5. Королеву чуть не лишили звания Заслуженной артистки РФ из-за обнаженки

Пять лет назад одно из известных изданий опубликовало видео и серию фотографий Наташи Королевой и Тарзана. Вероятно, эти материалы были похищены из телефонов артистов, ведь на них они изображены полностью обнаженными.

Этот контент привлек внимание не только общественности, но и депутата Виталия Милонова. Политик посчитал, что «развратную певицу» нужно лишить звания Заслуженной артистки РФ, а также впредь не допускать выступления Королевой на детских мероприятиях. Ничего из этого в итоге не случилось, скандал со временем замялся. Но Наташа Королева до сих пор испытывает неприязнь к депутату.

– Господин Милонов тогда, не разобравшись ни в чем, взял и поставил нашу семью под обстрел, – вспоминала недавно артистка в интервью корреспонденту Sobesednik.ru. – Видимо, когда люди идут в депутаты, с их человеческими качествами что-то происходит!

6. Айза Долматова засветила в Stories интимный орган

Телеведущая и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова недавно опозорилась на всю страну, опубликовав в Stories личной странички в Instagram фото своих гениталий. Но продержался снимок в сети недолго.

Как оказалось, он был сделан для нынешнего возлюбленного звезды, певца Олега Майами. Айза по ошибке выложила его в публичный доступ вместо того, чтобы отправить бойфренду в личном сообщении.

– Случайно нажала не на ту кнопку, – позже призналась звезда.

7. Памела Андерсон отсудила у хакеров 90 миллионов долларов

Памела Андерсон порадовала своих поклонников видеороликами интимного характера дважды. В середине 90-х в интернет просочилось видео, где «спасательница Малибу» занимается интимом со своим тогдашним мужем Томми Ли. А через десять лет был опубликован ролик, на котором Андерсон уже изображена в постели с рокером Бретом Майклсом.

Эти видео стали настоящими хитами и, несомненно, еще больше прославили Памелу, но звезда решила возместить себе моральный ущерб.

Актриса подала в суд на интернет-компании, распространившие видео. Разбирательства проходили в течение нескольких лет, но в итоге артистка отсудила у обидчиков 90 миллионов долларов.

8. Кардашьян не смогла наказать обидчиков

В 2006-м в сети появилось интим-видео Ким Кардашьян и ее тогдашнего бойфренда Рея Джея. Поначалу Ким отрицала то, что в ролике принимает участие именно она, но позднее призналась в подлинности видео. Жгучая красотка подала в суд на интернет-компанию, но не смогла взыскать с обидчиков ни цента.

9. Бритни Спирс подставил бывший муж?

В 2007 году, вскоре после развода Бритни Спирс с Кевином Федерлайном, в интернете появилось видео, на котором поп-принцесса занимается оральным сексом с бывшим мужем. Говорят, что ролик мог распространить сам Федерлайн, так как еще во время семейной жизни угрожал этим Бритни, когда они ссорились. По слухам, именно этот секс-скандал сильно подорвал психическое здоровье звезды.

10. Хакера, опубликовавшего фото голой Йоханссон, посадили на 10 лет

В 2009 году в сети были опубликованы обнаженные снимки Скарлетт Йоханссон, украденные с ее мобильного телефона. Актриса обратилась в ФБР. Позже оказалось, что утечка личных снимков произошла в то время не только у Скарлетт, но и у многих других звезд: Милы Кунис, Джастина Тимберлейка, Селены Гомес и Кристины Агилеры.

Спустя два года хакера Кристофера Чейни, который и произвел все эти махинации, поймали и приговорили десяти годам заключения. А еще взыскали с него штраф в размере 76 тысяч долларов.