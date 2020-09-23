"Что ты нюхаешь на Мальдивах?!": Айзу записали в алкашки из-за поздравлений Гуфа

Подписчики не поверили в искренность телеведущей Айзы Анохиной, захотевшей сделать приятное бывшему мужу.

«Сегодня тебе исполнилось 41, и я честно рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были не велики», – так Айза поздравила бывшего мужа Гуфа с 41-м днем рождения.

Она отметила, что впервые за 8 лет может сделать это публично, никого не обидев. Пост сопровождало большое количество совместных архивных фото счастливой парочки.

И пока одни восхищались силой их чувств на фото и сожалели, что Гуф и Айза не могут быть вместе, другие искали в комментариях ответ Гуфа. Кстати, так и не нашли. Третьи же делали предположения, что пост написан явно под воздействием меняющих сознание веществ.

«Зачем эта куча совместных фото? Кто-то на Мальдивах дорвался до алкоголя?» – терялись в версиях фолловеры.

«Вы там все нюхаете что ли?» – гадали подписчики.

«А Гуф уже извинился?» – старались восстановить провалы в памяти поклонники.

Обсудили пользователи и нынешнего бойфренда Айзы – Олега Майами. «Маями вышел из чата», – пошутили они.

Гуф и Айза в последнее время являются рекордсменами по числу нелепых ситуаций, в которые попадают из-за своих интервью и постов. После беседы с Ксенией Собчак обоих «закошмарили» чеченцы, и оба постфактум записывали извинения. Ранее Гуф попал в политический скандал, записав ролик о Москве, который воткнули в предвыборную кампанию мэра Сергея Собянина. И тоже извинялся за то, что не знал о выборах. Тогда в народ ушла шутка: «Задел в метро девушку рюкзаком, повернулся, чтобы извиниться, а за меня это уже сделал Гуф».

У Айзы все проще. Сначала она страдала по поводу развода, потом по поводу хейта нового возлюбленного, потом – что стремительно теряет обоих сыновей (одного могут отобрать по суду, второй просто не хочет с ней жить). В финале она просто случайно выложила в соцсеть такие интимные фото, что даже любители клубнички могли бы смутиться.