Тимати заявил, что удалит побивший рекорд по дизлайкам клип про Москву

Рэпер Гуф заявил, что понятия не имел, к чему приурочен их совместный с Тимати клип о Москве и Сергее Собянине.

Напомним, совместный клип на песню «Москва», в котором рэперы Тимати и Гуф признаются в любви к родному городу и уважении к мэру Сергею Собянину, а также критикуют митинги, был выпущен в субботу, 7 сентября. За три дня он набрал 3,1 миллиона просмотров и один миллион дизлайков, что является рекордным результатом для русскоязычного YouTube. Пользователи раскритиковали рэперов за строки «не хожу на митинги, не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина», обвинив их в продажности.

При этом сами музыканты оказались удивлены числом негативных отзывов, вылившихся на них из-за клипа. Так, рэпер Гуф заявил у себя в Instagram, что не имел понятия о проводившихся спустя день после выхода песни выборах в Мосгордуму. По словам исполнителя, он не разбирается в политической повестке, и единственным объяснением его участия в клипе является то, что его подставили.

«Развели, подставили меня. Такая фигня. В очередной раз поюзали. Я реально извиняюсь и очень горд за ту молодежь, которая разбирается в политике и ищет светлое будущее. Я вас, наверное, понимаю теперь. Это [песня и клип о Москве] выглядит так, будто меня кто-то заставил прочитать про Собянина. Ни разу не так. Я просто живу и радуюсь жизни сегодня. В следующий раз при каких-то раскладах буду интересоваться у людей, кто соображает в этом», — рассказал Гуф, сообщив, что с Тимати больше сотрудничать не собирается.

Тимати, в свою очередь, заявил, что не ожидал такого резонанса от клипа и нужно было еще постараться «разозлить такое количество людей».

«Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает», — написал рэпер в Instagram, пообещав удалить скандальный видеоролик.