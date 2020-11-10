Будь умнее Дзюбы: 5 способов защиты интимных тайн, снятых на смартфон

Эксперт по компьютерной безопасности рассказал, как не допустить взлома гаджета и слива интимного видео в сеть.

В связи со скандалом, в который угодил Артем Дзюба, Sobesednik.ru решил напомнить читателям базовые правила компьютерной безопасности, которые стоит знать каждому владельцу смартфона. Все мы не без греха, и в эпоху цифровых технологий попасть в ситуацию, в которой оказался футболист, может если не каждый, то во всяком случае многие. Если они расслабятся… в прямом и переносном смысле.

Руслан Рахметов, генеральный директор компании «Информационная безопасность», назвал основные способы предотвратить утечку личных данных с мобильного устройства.

1. Соблюдайте цифровую гигиену

– Не надо в интернете «гулять», где попало, – объясняет эксперт. – Не открывайте сомнительные письма, не нажимайте на сомнительные баннеры, не заходите на подозрительные сайты. Нужно иметь дело только с проверенными порталами и сервисами.

2. Не разбрасывайтесь персональными данными

Многие сайты требует вбить персональные данные: ФИО, адрес проживания, электронный, номера телефона.

– Если вы покупаете что-то или регистрируетесь, то больше, чем требуется на сайте, вбивать не нужно, – советует эксперт. – Есть поля обязательные для заполнения, а есть необязательные. Можно написать одну букву или псевдоним. Конечно, в каких-то ситуациях без внесения персональных данных не обойтись. Если вы, например, покупаете билеты.

Но все же стоит действовать по принципу минимально необходимой информации.

Также эксперт рекомендует делать покупки только в популярных интернет-магазинах: там, как правило, существует уже отработанный механизм защиты, и вероятность утечки данных меньше.

3. Ставьте антивирусы

– Какие-то базовые средства защиты от вредоносного ПО обязательно должны быть на смартфонах в зависимости от того, какую операционную систему вы используете. Они защищают от вирусов, троянов, шпионского программного обеспечения. Они бывают как платные, так и бесплатные. Бесплатные, как правило, ограничены в функционале, лучше приобрести лицензионные платные, крепче будете спать.

4. Храните хоум-видео на устройстве без доступа к интернету

Стопроцентную защиту от хакеров не гарантирует даже все вместе взятое. Поэтому материалы, которые вы бы не хотели увидеть в сети, эксперт предлагает хранить в защищенном месте без выхода в интернет: на диске, флэшке… Можно, например, сделать фото и видео на смартфоне, а потом перекинуть снятое на носитель и стереть на телефоне. Вообще-то восстановить и украсть удаленный с телефона контент реально, но мало кто будет с этим связываться.

– Это требует специальных технических средств и навыков и может быть экономически неоправданно, – говорит эксперт. И отмечает, что для большинства пользователей такой способ защиты будет достаточным.

5. Не делитесь интимными фото и видео с друзьями, любовниками

Все вышесказанное касается внешнего вмешательства в ваше устройство. Но нередко бывает, что люди становятся жертвами собственной беспечности: отправляют по простоте душевной свои обнаженные фото и видео друзьям, возлюбленным. Ничто не вечно: сегодня друг – завтра враг, да и поговорки про шаг, который от любви до ненависти, никто не отменял. К тому же никогда нельзя быть уверенным в том, что ваши знакомые не поделятся «голым другом Васей» с кем-нибудь еще.