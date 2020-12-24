"Киркоров женится на матери своих детей!": Кравец рассказала о тайной свадьбе певца

По словам Алены Кравец, поп-король решил показать всем женщину, которая родила ему сына Мартина и дочь Аллу-Викторию.

Новость о том, что Филипп Киркоров готовится к свадьбе, продолжают активно обсуждать в светской тусовке. Разговоры активизировались после того, как Филипп появился в Доме Моды Аники Керимовой. Дизайнер выложила совместные фотографии с певцом в своих социальных сетях, а поклонники Киркорова решили: Филипп точно собрался под венец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anika Kerimova (@anikakerimova_official)

Ведь Аника регулярно шьет для звезд шоу-бизнеса свадебные наряды. В ее платье весной выходила замуж Лена Ленина. А осенью Керимова готовила уникальный свадебный наряд для певицы Азизы стоимостью 11 миллионов рублей.

Сам Филипп молчит, как партизан. А вот певица и актриса Алена Кравец уверяет: торжеству быть.

– В последние дни у нас на Рублевке активно обсуждают предстоящую свадьбу Филиппа Киркорова! – сообщила Алена за кулисами шоу «Пусть говорят». – Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время.

Кто станет его женой? Говорят, он собирается узаконить свои отношения с матерью своих детей. Филипп долгое время ее скрывал, а теперь решил рассекретить.

Впрочем, Кравец намекает: женой Киркорова может стать и диджей Катя Гусева, с которой певец уже давно находится в весьма близких отношениях. Катя не скрывает: она готова пойти с поп-королем под венец хоть завтра. Но Кравец убеждена: такая девушка, как Катя Гусева, Филиппу Киркорову не пара.

– Я считаю, что Катя Гусева ему не нужна, – заявила Алена. – Для него она слишком грубая.

Филипп Киркоров // фото: Global Look Press

Ему нужна такая, как я: скромная, ласковая, добрая девушка. А еще я нежная очень. Жаль, что я замужем, а то приударила бы за Филиппом.

Но муж меня не отпускает, – пояснила Кравец. – Говорит, что в браке с ним я карму отрабатываю.

Алена Кравец не прочь приударить за Киркоровым // фото: Global Look Press

Алена Кравец планирует в ближайшее время связаться с Филиппом, чтобы прояснить все слухи.

– Я знакома с Филиппом и всегда им восхищалась, – продолжает Алена. – Я очень хочу, чтобы он был счастлив. Он, как никто другой, этого заслуживает. Ведь он уже 15 лет холостяк. Для мужчины это очень непросто. Каждый человек нуждается в том, чтобы его любили и за ним ухаживали.