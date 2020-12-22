"Фирсов постоянно врал Диме Борисову!": вскрылся жуткий позор мужа Легкоступовой

Уже второй вечер в студии программы «Пусть говорят» вновь обсуждали трагическую гибель Валентины Легкоступовой. В студии Дмитрия Борисова впервые встретились последний муж звезды Юрий Фирсов и ее дочь Анетта. Воочию наблюдала за происходящим известный клинический психолог Елена Перелыгина, которая была дружна с Валентиной при жизни. Она уверяет: Дмитрию Борисову Фирсов во многих моментах откровенно лгал.

– На съемку «Пусть говорят» я шла с некоторым волнением, но я очень хотела лично увидеть Фирсова, – говорит Елена. – Я шокирована предательством Юры по отношению к памяти Валечки Легкоступовой. Сколько грязи он вылил на неё, даже вспоминать противно! Я чуть не расплакалась и еле сдержалась, когда меня позвали в студию. Я была сразу против их отношений. И Валюше сказала, что он – опасный тип. Если бы я была настойчивее, возможно, она была бы с нами и по сей день.

От встречи с Фирсовым Перелыгина осталась не в восторге. По ее мнению, Юрий многие факты переиначил.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов//фото: Instagram

– На этой программе я убедилась: Юра постоянно врет, кривит душой и только считает деньги: кто, кому и сколько должен, – продолжает Елена. – Движения его глаз говорят о нечестности, демонстрируют так называемый «паттерн лжи». Фирсов всё время твердит, что Валюша стала инициатором общения с ним в социальных сетях и помахала ему там руками. Это неправда. Я могу утверждать точно, как специалист. Так как каждый раз, когда он говорит об этом, демонстрирует тот самый «паттерн лжи».

Юра, конечно, предлагает показать скрин из его переписки с Валечкой. Но мы же понимаем, с какого места он сделал этот скрин и что до этого он мог писать ей и махать сколько угодно...

Ещё аналогичные «паттерны лжи» он демонстрирует, когда говорит, что Валя знала о том, что он был уже венчан, – вздыхает Перелыгина. – Это неправда. Она не знала! Я внимательно изучаю и наблюдаю его невербальные реакции. Он лживый человек. Фирсов завладел ею и отгородил ее от близких и друзей, чтобы властвовать над ней, как над жертвой.

Валюша мне говорила, что он на протяжении нескольких лет добивался общения с ней, писал сообщения, лайкал, просил ответить, и в итоге она сдалась.

Перелыгиной жаль Анетту, которой приходится сейчас несладко. Для того, чтобы противостоять Фирсову, приходится тратить много сил.

Валентина Легкоступова//фото: Global Look Press

– Как только Анетточка выдерживает эту борьбу за правду? – вопрошает Елена. – Мне так ее жаль! Но добиться ясности во всем случившемся – это для неё дело чести.

Ведь мало того, что мама погибла при странных обстоятельствах, так ещё и «любящий» муж, который под подозрением, обливает доброе имя матери помоями.

А теперь он еще объявил, что будет наряду с детьми участвовать в разделе имущества, хотя раньше такую возможность официально отрицал. Я в шоке! Фирсов кричит, что в итоге отдаст свою долю сыну Вали Матвею. Тоже ложь. Зачем делить, если детям без него достанется все наследство Валентины? Анетта никогда не обидит и не обделит брата, ведь она и сейчас взяла заботу о нем и бабушке на себя. Юра, имей совесть!