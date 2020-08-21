"Куколка!": мертвая Легкоступова в гробу выглядела "красивее, чем в жизни"

Вместе с Андреем Малаховым, Азизой, Сергеем Пенкиным на похороны певицы пришли корреспонденты Sobesednik.ru.

На Троекуровском кладбище простились с Валентиной Легкоступовой. Проводить певицу в последний путь пришли десятки людей. А вот звездных коллег Валентины на церемонии прощания можно было пересчитать по пальцам: Андрей Малахов, Азиза, Сергей Пенкин…

– Мало пришло артистов, – посетовал Михаил Муромов. – Зато здесь все самые верные. Те, кто знал Валю, дружил с ней. Это дело каждого: приходить или нет. Но я считаю, что отдать дань подруге и настоящей артистке нужно обязательно!

Присутствующие не могли сдержать слез. У гроба с Валентиной Легкоступовой многим из них становилось плохо. Одна из женщин едва не потеряла сознание.

– Было впечатление, что Валя сейчас откроет глаза, улыбнется и скажется: «Азизка, привет!» – сокрушается певица Азиза. – Для меня ее похороны — это безумие и кошмарный сон, который должен кончиться. Но, к сожалению, это не сон.

Каждый раз, когда мы провожаем своих коллег и друзей, я думаю: «Где же взять силы, чтобы не сойти с ума?»

Кстати, до последнего было неясно, как будут прощаться с Валентиной. Говорили, что она будет лежать в закрытом гробу. Но, к счастью для собравшихся, он был открытым.

– Она выглядит как настоящая куколка, – говорили ее поклонники. – Красивое платье, идеальный макияж! А какой красивый шарфик на шее! Такой красивой она не была даже при жизни!

Пока проходила церемония прощания, поклонники певицы слушали на улице песни Легкоступовой.

– Такой певицы у нас нет, не было и больше не будет, – сетовали собравшиеся. – Как же так могло случиться?

Напомним, что на церемонии прощания присутствовал и последний муж певицы – яхтсмен Юрий Фирсов, которого многие обвиняют в смерти звезды. Он подошел к гробу и произнес: «Валя, прости меня». А вот на отпевание Легкоступовой Фирсова не пустили родственники. Мужчину попросили удалиться из зала.