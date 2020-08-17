Три версии смерти Валентины Легкоступовой. Пьяная драка, сглаз или случайность?

Медовый месяц певицы закончился трагически. Что на самом деле стало причиной смерти звезды?

Ушедшей из жизни исполнительнице хита «Ягода-малина» было всего 54 года. В июле Валентина Легкоступова вышла замуж за своего поклонника, яхтсмена Юрия Фирсова и была счастлива. Но этот брак стал для нее последним. И роковым. Что же произошло?

Версия №1: несчастный случай

Дочь Валентины Легкоступовой обнаружила мать и ее мужа Юрия Фирсова в квартире певицы, оба находились в состоянии опьянения. У звезды была проломлена голова. Ей сделали операцию, но она впала в кому, из которой так и не вышла.

По версии мужа Юрия Фирсова (ее же пока придерживаются следователи) Валентина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулась в ванной и упала, ударившись головой о пол. Этот удар, возможно, и стал причиной тяжелейшей черепно-мозговой травмы.

Версия №2: пьяная драка и избиение

Дочь и сын Легкоступовой придерживаются мнения, что случившееся не несчастный случай. Они утверждают: Фирсов, когда выпивал, был очень агрессивным и угрожал. Старые синяки на теле Легкоступовой вызывают вопросы, как и странное поведение Юрия.

Если падение и травма певицы произошли в квартире, в его присутствии, почему супруг певицы не вызвал скорую помощь? Дети и знакомые винят Фирсова еще и потому, что он мог быть косвенным виновником трагедии. По многочисленным свидетельствам, у звезды никогда не было проблем с алкоголем, даже на свадьбе она выпила всего лишь бокал шампанского. Стало быть, пристрастить к стакану ее мог муж, и на это ему понадобился всего месяц.

Версия №3: проклятье

Есть и те, кто считает, что Юрий не виноват. Валентина очень любила мужа и была с ним счастлива.

Ясновидящие и экстрасенсы называют причиной смерти Легкодоступной сильное проклятье. Валентина всегда была красивой и яркой женщиной. Но ее личная жизнь не складывалась, с мужьями она разводилась. На этот раз, хотите верьте, хотите – нет, на Валентину навели смертельную порчу. Такой версии по крайней мере придерживаются опрошенные СМИ маги.