"Шансы минимальны": у впавшей в кому Легкоступовой начался отек мозга

За жизнь Валентины Легкоступовой, исполнительцы хита «Ягода-малина», продолжают бороться врачи одной из столичных больниц. В клинику звезду доставили в крайне тяжелом состоянии. Легкоступова находится в коме, у нее начался отек мозга.

Последние несколько дней артистка не выходила на связь. Ее в собственной квартире в Москве обнаружила дочь. На теле женщины были зафиксировали многочисленные синяки, кроме того, у звезды была пробита голова.

Рядом со Легкоступовой находился ее муж, яхтсмен Юрий Фирсов. Дочь певицы вызвала скорую помощь: их доставили в наркологическую клинику, но от прохождения освидетельствования Фирсов отказался и сбежал. Сейчас его разыскивают.

– Шансы на то, что певица вернется к привычной жизни после такой травмы, крайне малы, – сообщили медики в конфиденциальном разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru. – Здесь остается только молиться. В данном случае никаких прогнозов давать невозможно.

По всей видимости, травмы певице были нанесены во время распития алкогольных напитков. Последние несколько дней Валентина и Юрий провели в Москве.

Надо отметить, что певица вышла замуж буквально месяц назад, а спустя неделю обвенчалась с Фирсовым в Крыму. До этого влюбленные на протяжении пяти лет общались в социальных сетях.

Валентина Легкоступова с супругом // Фото: Instagram

– Песни Валюши я слушаю с 1986 года, – говорит Юрий. – Всегда ее знал и любил. Так сложилось, что мы целых пять лет общались исключительно в социальных сетях и только потом познакомились лично. Я влюбился в ее голос. Мне было достаточно интонаций, чтобы ощутить невероятное щемящее чувство к человеку, который оказался истинно твоим. Так что я влюбился сначала в голос, а потом в саму Валюшу. Ее я называю «Берегиня моя».

Сама Валентина буквально светилась от счастья. Тогда она и подумать не могла, к каким последствиям приведет ее семейная жизнь.