Валентина Легкоступова обвенчалась с мужем в Крыму – фоторепортаж

Эксклюзивные подробности венчания певицы в деревне – в материале Sobesednik.ru.

Неделю назад легендарная певица Валентина Легкоступова вышла замуж. Ее избранником стал прославленный спортсмен и яхтсмен Юрий Фирсов. Вчера молодожены скрепили свой союз перед Богом. Эксклюзивные подробности венчания певицы – в материале Sobesednik.ru.

– Наше венчание проходило в Крыму, в деревне Грушевка, на родине моего папы, – рассказывает нам счастливая Валентина. – В очень древнем храме, который был построен еще в 14 веке. Все это время местные жители его тщательно оберегали, чтобы храм не попал под осквернение. В одно время даже засыпали землей, сделав холм, чтобы его не разрушили.

​Накануне Валентина и Юрий по православным традициям причастились и исповедовались. А уже на следующий день состоялось само венчание. Таинство проводил духовный наставник звезды – отец Агапит.

– В этом храме не так часто происходят такие события, поэтому мы являемся счастливцами, – улыбается звезда. – Конечно, перед венчанием мы с Юрой очень волновались. Корневая привязка к этому намоленному месту плюс ответственность момента! Но наши помысли были настолько чистые, а чувства светлые, что все прошло хорошо. Мы были безумно рады такому общению с Богом через проводника.

– Нас венчали очень древними венцами, – продолжает Валентина. – Они хранятся еще со времени правления Екатерины. Когда Потемкин строил флот, этими венцами венчали матросов с девушками, которых привозили из Санкт-Петербурга для создания семей.

Таинство проходило в течение двух часов. На венчании присутствовали лишь самые близкие, включая маму Валентины.

– Мы вышли просветленными, спокойными и абсолютно уверенными в завтрашнем дне, – говорит Валентина. – Мы с Юрой очень хотели обвенчаться. Нам мало официального брака, который был зарегистрирован неделю назад в Сочи. Теперь мы стали мужем и женой перед Богом. И очень счастливы!