Валентина Легкоступова обвенчалась с мужем в Крыму – фоторепортаж

Лия Ахеджакова // фото: Global Look Press

Лия Ахеджакова: Это омерзительно – сотрудничать с властью по зову сердца
Фото в статье: кадры из фильма "#яздесь"

"Я здесь": Виртуальность – грех, или Снятся ли шеф-повару сетевые незнакомки
Фото в статье: Global Look Press

"Фургал наступил на хвост "чисто конкретным бизнесменам"
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Радзиховский: Минпропаганды у нас есть. Оно называется Администрация президента
В центре внимания
Захар Прилепин // фото: Global Look Press
Пиар на крови – довольно выгодное занятие. Станислав Белковский о Прилепине
Для части фигурантов "Нового величия" запрошены реальные сроки
"Голос" требует привлечь сенаторов и пропагандистов к уголовной ответственности

Новости дня

14 июля, вторник

[18:15]СПЧ: Необходимо использовать опыт плебисцита для развития прямой демократии
[18:00]Одобрен проект застройки участка в 6 гектаров на территории Бадаевского завода
[17:30]Госдума одобрила законопроект о исключении делимитации границ из разряда экстремизма
[17:29]В Москве открылась новая станция МЦД-2 "Курьяново"
[16:43]Против Навального возбуждено уголовное дело о клевете. Его вызвали на допрос
[16:37]"Голос" потребовал от Генпрокуратуры проверить материалы федеральных каналов
[15:43]83 миллионера в мире требуют введения бессрочного повышенного налога
[15:32]Протестующие в Хабаровске не позволили задержать выкрикнувшего: "Путина в отставку"
[14:57]На выборах в московских муниципалитетах применят дистанционное голосование
[14:19]Бабарико не пустили на выборы президента Беларуси. Тихановскую зарегистрировали
[14:15]Азербайджан заявил о гибели двух офицеров в результате обстрела Арменией
[13:39]"Занимается торговлей выборами": В ЦК "Коммунистов России" заявили о "провале" партии
[13:06]Прокуратура: На стройке "Газпрома" из зарплат мигрантов удержали 14,4 млн
[12:50]Пульты дистанционного управления приравняли к гаджетам для нагревания табака
[12:39]Военные журналисты записали ролик в поддержку Ивана Сафронова
[12:25]В Монголии от бубонной чумы умер подросток, 15 человек поместили на карантин
[12:11]На трассе М-4 в Сирии взорвался фугас. Пострадали трое российских военных
[12:00]"Проект": Руководство Чечни за деньги "крышует" российских бизнесменов
[11:44]Пентагон заказал у Boeing истребители для сверхзвукового оружия
[11:08]"Такие митинги в городе не нужны": Мэр Хабаровска не поддержал горожан
[10:49]В Сирии задержаны боевики, собиравшие данные о российских объектах
[10:32]Сафронов будет сотрудничать со следствием по делу о госизмене
[10:12]Провокационная реклама Собчак и замена Фургала от ЛДПР. Главное к утру 14 июля

13 июля, понедельник

[17:57]Внук Элвиса Пресли покончил с собой. Ему было 27 лет
[17:46]Россия призывает Армению и Азербайджан проявить сдержанность
[17:31]С 13 июля при условии соблюдения правил безопасности открываются кинотеатры
[17:14]С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия
[17:02]Вакцина от коронавируса может поступить в оборот в середине августа
[16:44]РПЦ назвала священника Сергия Романова неадекватным
[16:30]Сафронова официально обвинили в госизмене. Вину он не признал
[16:10]Из-за задержек зарплаты рабочие устроили погромы на стройке завода "Газпрома"
[15:45]Netflix, Аранофски и Стиллер купили права на экранизацию Кинга за три доллара
[15:35]"Причины и логики не понимает никто": Силовики пришли с обыском в "Открытую Россию"
[15:03]На юге Нижегородской области упал самолет Ан-2. Возбуждено уголовное дело
[14:56]Посольство Венгрии опровергло открытие границ с РФ. Въезд остается запрещен
[14:31]В Ростове-на-Дону задержали террористов ИГ. Во время операции произошел взрыв
[14:23]В Хабаровске проходит четвертый митинг в поддержку губернатора Фургала
[13:52]У СИЗО Лефортово проходит акция журналистов в поддержку Ивана Сафронова
[13:35]"Мы с уважением отнесемся к выбору жителей Хабаровского края": Трутнев о новых выборах
[13:17]Сокуров заявил, что Путин прекрасно осведомлен о воровстве среди олигархов

Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото: depositphotos
Рецепт: Цветная капуста с поправками
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса

Валентина Легкоступова обвенчалась с мужем в Крыму – фоторепортаж

Культура и ТВ
21:50, 14 июля 2020

Валентина Легкоступова обвенчалась с мужем в Крыму – фоторепортаж
Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

Эксклюзивные подробности венчания певицы в деревне – в материале Sobesednik.ru.

Неделю назад легендарная певица Валентина Легкоступова вышла замуж. Ее избранником стал прославленный спортсмен и яхтсмен Юрий Фирсов. Вчера молодожены скрепили свой союз перед Богом. Эксклюзивные подробности венчания певицы – в материале Sobesednik.ru.

– Наше венчание проходило в Крыму, в деревне Грушевка, на родине моего папы, – рассказывает нам счастливая Валентина. – В очень древнем храме, который был построен еще в 14 веке. Все это время местные жители его тщательно оберегали, чтобы храм не попал под осквернение. В одно время даже засыпали землей, сделав холм, чтобы его не разрушили.

​Накануне Валентина и Юрий по православным традициям причастились и исповедовались. А уже на следующий день состоялось само венчание. Таинство проводил духовный наставник звезды – отец Агапит.

– В этом храме не так часто происходят такие события, поэтому мы являемся счастливцами, – улыбается звезда. – Конечно, перед венчанием мы с Юрой очень волновались. Корневая привязка к этому намоленному месту плюс ответственность момента! Но наши помысли были настолько чистые, а чувства светлые, что все прошло хорошо. Мы были безумно рады такому общению с Богом через проводника.

– Нас венчали очень древними венцами, – продолжает Валентина. – Они хранятся еще со времени правления Екатерины. Когда Потемкин строил флот, этими венцами венчали матросов с девушками, которых привозили из Санкт-Петербурга для создания семей.

Таинство проходило в течение двух часов. На венчании присутствовали лишь самые близкие, включая маму Валентины.

 

– Мы вышли просветленными, спокойными и абсолютно уверенными в завтрашнем дне, – говорит Валентина. – Мы с Юрой очень хотели обвенчаться. Нам мало официального брака, который был зарегистрирован неделю назад в Сочи. Теперь мы стали мужем и женой перед Богом. И очень счастливы!

Теги: #Знаменитости #Легкоступова

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Фото в статье: Instagram

Культура и ТВ

Валентина Легкоступова обвенчалась с мужем в Крыму – фоторепортаж
Фото: Global Look Press

Культура и ТВ

"Это просто ужас!": Ефремов отощал и скандалит с женой из-за еды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Культура и ТВ

Ефремову оставили водительские права, он может вновь сесть за руль
Политика
"Хабаровск бесит Москву тем, что не поддерживает ЕР": кто и почему защищает Фургала
Валерий Соловей: В 2022 году Путина уже не будет у власти, а денег нет уже сейчас
Пошел в политический рост: Шнуров приехал на торжественную часть съезда партии
Панин поддержал митинги в Хабаровске: 35 тысяч за Фургала не шайка сумасшедших!
Общество
Миллионы на Матронушке: как игуменья Феофания на «Мерсе» сделала карьеру в РПЦ
Поправки в действии: Как проходили обыски у противников изменений в Конституцию
Краснодарские водоканальщики остались без люксового Кадиллака за 5 млн рублей
Сама ребенок, но рожает...
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Неужели, предлагая подвинуться поисковикам и археологам, комитет пытается доказать россиянам свой профессионализм и патриотизм? Мол, мы не банановую республику тут формируем, а поддерживаем великую державу с вековой историей, как и записали теперь, кажется в Конституции

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Это пока тренировочные работы, но я не сомневаюсь, что итоговые окажутся на них похожи: автор про свою боль – школьник про те банальности, которыми ему забили голову. Все тот же принцип У-2 (угадать и угодить) из фильма «Доживем до понедельника»

Культура и ТВ
Валентина Легкоступова обвенчалась с мужем в Крыму – фоторепортаж
Ефремову оставили водительские права, он может вновь сесть за руль
Алиса Гребенщикова: Любовь – это чувство, которое живет само по себе
Вдова Юрского подтвердила конфликт в МХТ: Не понимаю политики Женовача
Шоу-бизнес
Айза Анохина высмеяла Барановскую и собралась замуж за Батрутдинова
"Безобразие!": Маша Распутина вступилась за оскорбленную в Дивеево Волочкову
Бузова спивается? После "пьяного эфира" ведущей "Дома-2" грозит увольнение
Семью Трушкиных постигла новая беда: в Москве скончался брат писателя-сатирика

Здоровье
Антитела к коронавирусу способны предотвратить заражения
Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза
Появление спортивной команды в городе увеличивает смертность от гриппа
С диагностикой бокового амиотрофического склероза врачи опаздывают
Туризм
Более 200 тысяч в сутки за пентхаус: любимый отель Ольги Бузовой ждет гостей
Россияне боятся бронировать авиабилеты за границу
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Свежий номер
Все новинки Джобс представлял сам // фото в статье: Global Look Press
Стив Джобс наш. Что делал в Советском Союзе основатель Apple?
// фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Сначала был шок, а потом страх": как "Мужское государство" выбирает жертв
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Полгода без Димона. Куда с экранов пропало некогда второе лицо российской власти?
Фото в статье: depositphotos, Global Look Press
В долгу перед Латвией: кто из российских политиков владеет жильем в Прибалтике
/ фото в статье: Константин Баканов
Рок на колесах: Сукачев и Лепс выступили перед автомобилями

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Вячеслав Володин / фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске:
"Володин должен извиниться и заплатить"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Филипп Киркоров:
"О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
Global Look Press
Алиса Гребенщикова:
"Не хочу оправдываться за мой переход во МХАТ Горького"
Константин Чечеров // Фото: скриншот YouTube
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Константин Чечеров:
"Смертником я себя не чувствовал"
Фото: Global Look Press
"Это просто ужас!": Ефремов отощал и скандалит с женой из-за еды
Фото: Global Look Press
"Врачи меня спасли!" Дмитрий Колдун – откровенно о борьбе с тяжелой болезнью
Эльман Пашаев: фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
У адвоката Михаила Ефремова появились доказательства невиновности актера в ДТП
Фото в статье: скриншот Youtube
Стали известны суммы, которые Прилучный тратит на совместный отдых с Карпович
Бари Алибасов // Фото: АГН "Москва"
"Прекрати дуристику!" Соседов врезал умирающему Алибасову
Руководитель исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков со своим домашним питомцем - Амиком // Фото из личного архива
"Новые люди" помогли брошенным животным вернуться домой
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
^