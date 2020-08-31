"Иуда! Преступник! Альфонс!": Юлиан прямо обвинил Фирсова в смерти Легкоступовой

Певец честно рассказал, что Валентина Легкоступова страдала алкогольной зависимостью. Спиртное было ей противопоказано!

Трагедию, случившуюся с Валентиной Легкоступовой, продолжают активно обсуждать в шоу-бизнесе. Певец Юлиан, который был дружен с покойной певицей, поделился с Sobesednik.ru своим мнением о том, что стало причиной смерти звезды.

– Произошла какая-то нелепая случайность, которая закончилась так фатально, – вздыхает Юлиан. – Валя была очень хорошим человеком. Но встретила Фирсова. Я не верю в их любовь, во всяком случае, с его стороны. Он ее просто угробил! Мне он больше напоминает альфонса.

Юлиан знаком с Легкоступовой с 1992 года. Они часто встречались на гастролях и телевизионных съемках. Певец удивлен, почему коллеги не говорят о том, что Валентине был категорически запрещен алкоголь.

– Валя была очень веселой, увлекающейся и заводной девушкой, – продолжает Юлиан.

Как-то в 1990-х годах мы с ней были в длительной поездке, где она могла очень крепко выпить, – подчеркивает певец. – Я удивлен, что сейчас мои коллеги делают вид, что Валя никогда не употребляла спиртное. Нет, у нее был период, когда она любила это дело. В той поездке ей даже приходилось не давать алкоголь, потому что она очень сильно увлекалась.

– Валя бросила пить, когда вышла замуж, родила детей, – вспоминает Юлиан. – У нее был прекрасный муж, который ее остановил. С ним она изменилась, расцвела, стала жить совершенно по-другому.

В день получения черепно-мозговой травмы Легкоступова, по заключению экспертов, была в состоянии алкогольного опьянения. Юлиан считает: к выпивке ее подтолкнул новый муж – яхтсмен Юрий Фирсов.

– Фактически он преступник, который почему-то ходит по передачам, а не находится в Следственном комитете, – говорит то, что многие думают, но не решаются сказать вслух, Юлиан.

В ее жизни нашелся Иуда, который влил в нее несколько рюмок, и этого оказалось достаточно. Все пошло-поехало по новой. Вы же понимаете, что человеку, которому противопоказан алкоголь, нельзя давать выпивать вообще. Есть люди, которым нельзя пить. И Валя была из их числа, – с болью говорит певец.

– Но Фирсов это допустил, – уверен Юлиан. – А уж по каким причинам, я не знаю. Скорее всего, ему негде было жить. Насколько я понимаю, кроме яхты, у ничего больше ничего нет.