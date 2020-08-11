Наталья Штурм о запоях Легкоступовой: Бухать Валю мог приучить новый муж

С самого утра представители шоу-бизнеса в панике из-за трагедии, которая произошла с Валентиной Легкоступовой. В данный момент за жизнь исполнительницы хита «Ягода-малина» борются медики, а коллеги артистки молятся за ее здоровье.

Своим видением причин трагедии с корреспондентом Sobesednik.ru поделилась певица Наталья Штурм.

Напомним, что Легкоступову доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с пробитой головой и другими травмами. Известно, что последние дни артистка провела вместе со своим мужем – яхтсменом Юрием Фирсовым, за которого вышла замуж месяц назад. Наталья Штурм хорошо знакома с Валентиной, но она не может поверить в то, что все это могло произойти именно с этой певицей.

– Валентина всегда была очень творческая, веселая, неунывающая. Она не то что бы никогда не производила впечатление человека, у которого случаются запои, а я даже никогда не замечала, чтобы она в принципе пила, – утверждает Штурм. – Во всяком случае, до свадьбы с этим яхтсменом точно, а после я ее уже и не видела.

Возможно, этот ее муж в свободное от спорта время бухал и сделал и ее зависимой от алкоголя, – предполагает Наталья Штурм. – Не понятно только, как это возможно за такой короткий срок! Эта ситуация жутко похожа на ту, что произошла с Натальей Лагодой (певица умерла в 2015-м году, последние годы жизни страдала от алкогольной зависимости. – Прим. Sobesednik.ru). Ей тоже подвернулся муж-алкоголик, который в результате довел ее до смерти.

Валентину Легкоступову и Юрия Фирсова в квартире нашла дочь певицы. Пара была доставлена в наркологическую клинику. Но потом состояние артистки резко ухудшилось, и ее перевезли в другое медучреждение. Пока медики спасали жизнь певицы, ее муж сбежал, однако полиция нашла его и допросила.

– Муж Валентины, который больше похож на женщину, чем на мужчину, рассказал, что она якобы поскользнулась в ванной и было это еще восьмого числа, то есть три дня назад, – продолжает Наталья. – Но почему он тогда убежал? Здесь очень много вопросов, на которые могут пролить свет только близкие люди, в частности, дочь Валентины.

Известно, что с Юрием Легкоступова познакомилась по интернету. Такие истории любви, как известно, часто приводят к неприятностям. Но Наталья Штурм считает, что не имеет значения, как люди познакомились. Любой роман может привести к ужасным последствиям, что, собственно, когда-то произошло и с ней самой.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова

– Да сейчас все знакомятся по интернету, – отмахивается Наталья. – Вот я со своим бывшим мужем познакомилась не в соцсети, а в казино. Но тем не менее он мне нанес травмы средней тяжести – сломал ключицу, нос. В целом очень подгадил в жизни и продолжает это делать. А до него у меня было все нормально.

Черт дернул выйти за него замуж! – эмоционально высказывается певица. – Поэтому я всем женщинам говорю, что нужно быть очень внимательными к потенциальным мужьям, а когда тебе за полтинник, вообще опасно выходить замуж, так как у тебя уже устоявшиеся привычки, характер устаканился.

А тем более опасно, если ты звезда! Звезда ведь бывшей не бывает. Пусть тебя не знает молодежь, многие тебя уже не помнят, но ты все равно звезда! Яхтсмен подкупил Валентину тем, что он знает ее прекрасные песни, любит и обожает ее как певицу. Не думаю, что он ее терроризировал и бил, синяки могут появиться и от удара об стол. Но вот удар по голове меня сильно волнует. Это действительно чья-то рука! Но точно все это должна показать медэкспертиза. Думаю, что мы не скоро узнаем, что произошло на самом деле, это будет многосерийная история!