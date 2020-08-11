Подруга впавшей в кому Легкоступовой прокомментировала версию об алкоголизме певицы

Певица Мила Романиди в ужасе от сообщений о госпитализации звезды, которую нашли накануне с проломленной головой.

За жизнь Валентины Легкоступовой активно борются столичные медики. Исполнительница хита «Ягода-Малина» находится в коме. У нее зафиксирован отек мозга. Врачи не дают никаких прогнозов: состояние артистки крайне тяжелое. Подруга Легкоступовой, певица Мила Романиди в ужасе от происходящего.

– Я совсем недавно поздравляла Валю со свадьбой и с венчанием, – не может сдержать слез в разговоре с Sobesednik.ru Мила Романиди. – Она была радостная и очень счастливая. Я даже подумать не могла, что спустя короткое время произойдет такое несчастье. Я нахожусь в шоковом состоянии: в голове не укладывается!

Я Валю знаю давно: мы очень нежно относимся друг к другу. Всегда пишем: «Я тебя люблю!» Она гениальная певица, хохотушка. Буду молиться, чтобы Валя пошла на поправку. Тем более, что сегодня такой большой церковный праздник: Рождество святого Николая Чудотворца. Надеюсь, что он поможет Вале.

Я не верю, что Валентина могла быть в таком состоянии (сильного алкогольного опьянения. – Прим. Sobesednik.ru), – продолжает Мила. – Два года назад мы выступали на благотворительном концерте. Было очень холодно: все артисты замерзли. Предлагали спиртное. Но Валя, как и я, отказалась. Мы пили горячий чай.

Валя после встречи с Фирсовым парила от счастья, – признается Романиди. – Всегда говорила: «Мы так похожи!» У них была большая любовь – они даже венчались. Я, кстати, знакома и с Фирсовым. Он подружился со мной в социальных сетях. Как я поняла, он подружился со всеми друзьями Вали. Не хочется верить, что он причастен к этой беде.