В полиции допрашивают мужа находящейся в коме Легкоступовой

Ранее сообщалось, что из своей московской квартиры госпитализирована певица Валентина Легкоступова, пишет ТАСС. Как говорит собеседник агентства, артистка находится в коме.

Известно, что в «скорую» помощь обратилась дочь Легкоступовой, которая обнаружила ее с черепно-мозговой травмой в квартире. Рядом с певицей находился ее супруг Юрий Фирсов.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что Фирсов доставлен в отделение полиции для дачи показаний. Он уверяет, что артистка упала сама, получив при этом черепно-мозговую травму.