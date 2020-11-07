Фирсов нашел замену Легкоступовой? Подруга рассказала, с кем встречается вдовец певицы

Стали известны подробности личной жизни яхтсмена Юрия Фирсова после смерти Валентины Легкоступовой.

Говорят, что последний муж Валентины Легкоступовой недолго горевал после ее смерти и развлекается с красотками в Турции. Правда ли, что яхтсмен Юрий Фирсов больше не соблюдает траур по покойной супруге, Sobesednik.ru рассказала близкая подруга Валентины Легкоступовой, клинический психолог Елена Перелыгина.

– Я буквально на днях переписывалась с Юрой, – рассказывает Елена. – Мы долго говорили о жизни, о Вале. После нашего разговора у меня изменилось к нему отношение.

Елена поинтересовалась у Фирсова, как складывается его личная жизнь. В последнее время в светской тусовке ходят слухи, что Юрия теперь регулярно видят в обществе других женщин. Уверяют, что он быстро нашел замену Легкоступовой.

– Я спросила у Юры напрямую, потому что тоже слышала об этом, – говорит Перелыгина.

Фирсов ответил: «Пока я в горе. Мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно».

Юра считает, что его могли видеть на регате в Мармарисе с членами женской команды, но он ничего лишнего себе не позволял. Вы знаете, я ему поверила, потому что он говорил очень искренне, – делится Елена.

По словам Перелыгиной, Валентина Легкоступова продолжает регулярно приходить к ней во снах. Недавно певица сообщила, что ей очень непросто.

«Лена, когда закончатся разборки? Оставьте Юру в покое!» – сказала мне подруга во сне.

– Я сама была настроена к Юре весьма негативно, о чем говорила Валюше еще при жизни. Но после этого сна поняла: Валечка не может найти себе места на том свете из-за того, что ее близкие ссорятся. Поэтому я сделала первый шаг и начала общаться с Юрой. Мне очень хочется, чтобы и ее дети последовали моему примеру. Нужно всем примириться. В первую очередь во благо Валечки, – считает ее подруга.