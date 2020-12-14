"Слабость дикая, руки дрожат": Калашникову сразил приступ

Певице Анне Калашниковой срочно понадобилась помощь врачей.

Анна Калашникова презентовала клип на новую песню «Обезоружил». По этому поводу Анна устроила роскошную презентацию в одном из столичных ресторанов. Праздник был в самом разгаре, когда Калашникова рухнула без сил, напугав своих многочисленных помощников.

– Я умираю, – едва слышно прошептала Анна в своей гримерке. – Руки трясутся, тошнота, слабость дикая… Вызывайте скорую.

К счастью, рядом оказался врач, который оказал Калашниковой первую помощь.

Вердикт медика прозвучал, как гром среди ясного неба: у Анны случилась паническая атака.

– Я, честно говоря, раньше с этим никогда не сталкивалась, – заявила Анна. – Врач сказал, что это может случиться из-за стрессов и напряжения. Ритм жизни у меня действительно бешеный. Перед презентацией я почти не отдыхала: спала всего по два часа в сутки. Сейчас новогодняя пора – не до праздников. Плюс ко всему очень волновалась, как пройдет презентация. За два дня до этого мы отмечали годовщину отношений с моим молодым человеком, которую я тоже организовывала. Видимо, из-за этого и случилась паническая атака.

Спустя четверть часа Калашникова вновь вернулась в зал. Здесь ее уже приветствовал знаменитым рыком Никита Джигурда, который снялся в клипе в образе вампира. Глядя на Анечку, Никита едва не облизывался. А после признался журналистам: секса в его жизни крайне мало. Из-за того, что Марина Анисина во Франции, ему приходится «дзюбить», разговаривая с ней по телефону.

Сама Анна секс-откровений Джигурды не слышала. Собравшись с силами, она поднялась на сцену и стала петь. Ее новые хиты собравшиеся приняли очень тепло. А сразу после праздника Калашникова улетела в Крым. Сейчас Анна уже находится на гастролях в Сочи.

– Я очень боюсь, что паническая атака повторится вновь, – призналась Анна. – Каждую минуту думаю об этом. Очень надеюсь, что этот случайный эпизод в моей жизни больше не повторится.