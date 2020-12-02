Джигурда хочет заменить Колтового в шоу Кудрявцевой "Звезды сошлись" на НТВ

После трагической гибели ведущего НТВ Александра Колтового место соведущего Леры Кудрявцевой остается вакантным.

На место Колтового в шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» прочат то Дмитрия Губерниева, то Прохора Шаляпина, то Вячеслава Макарова, который успешно провел первый сезон шоу «Маска» на НТВ. Однако до сих пор неизвестно, кто станет новым соведущим Леры Кудрявцевой в звездном ток-шоу. По информации Sobesednik.ru, кастинг продолжается, и один из тех, кто может заменить Колтового в «Звезды сошлись», – актер, шоумен Никита Джигурда.

– Я бы украсил эту программу, я ведь и мягко умею говорить, и шайбу давать, – заявил Sobesednik.ru Никита Борисович. – Поскольку я нестандартный, прекрасно понимаю редакторов. Ведь Джигурда невольно будет тянуть все на себя.

Ко всему прочему, у меня были разбирательства с Лерочкой, меня же обманули на ее передаче «Секрет на миллион», – напоминает артист. – Редакторы не дали мне ответить на вопрос, просили, чтобы я сжег конверт, не читая. Это что такое?

Также я ходил с редакторами программы «Секрет на миллион» в наркологическую клинику, сдавал анализы на запрещенные вещества, которых во мне не оказалось. А редакторы-то надеялись, что во мне найдут следы. Этот эпизод с клиникой вырезали.

По словам Никиты Джигурды, из выпуска «Секрет на миллион» вырезали «вообще все положительное», что касалось жизни артиста:

– И как меня Юрий Петрович Любимов брал на роли Высоцкого, и как я учился в Щукинском, и роман с Мариной Есипенко, которая сейчас является женой Олега Митяева. В «Википедии», кстати, ложь распространяют, будто она сама ушла. Это я их познакомил, – настаивает Джигурда.

В шутку говорю теперь Олегу: «Ты мой должник, ящик шампанского мне должен был выставить за то, что я тебе такую женщину, богиню подарил». И вот, они все это вырезали.

Мне обещали положительную программу, в которой я участвовал бесплатно, и так бессовестно поступили. И я тогда на Лерочку наехал: «Тебе не стыдно за всю ложь и желтушность?»

Кстати, Никита Джигурда признался Sobesednik.ru, что если ему не удастся заменить Александра Колтового в «Звезды сошлись», то он может предложить собственный телепроект гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту.

– Возможно, я на «Первом» стану ведущим, когда Эрнст созреет до эзотерического проекта, – пояснил шоумен. – Никто, кроме Джигурды, не сможет об этом рассказать легко и с юмором.