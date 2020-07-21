От Киркорова и старше: звезды смешно молодятся за счет Ивлеевой, Фейса и TikTok

Поиск новой аудитории — первостепенная задача для всех, кто работает в публичной сфере. Звезды эстрады не исключение.

Клип на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» был ярким тому подтверждением и одной из первых ласточек начавшейся борьбы возрастных звезд за молодые сердца. В клипе Киркоров искал способ достучаться до молодежи с «новой искренностью» и «постиронией» и пародировал рэпера Фейса, чем в том числе попытался привлечь внимание слушателей молодой звезды.

Формат практически стал стандартом: теперь 43-летний Николай Басков танцует на видео в Instagram под свою новую песню «Девочка космос» с 29-летней Настей Ивлеевой, популярной ведущей программ «Орел и Решка» и AgentShow. К формуле «музыка + образ кумира молодежи» добавился важный элемент, введенный в моду группой Little Big: требования юности включают в себя какой-нибудь простой и нелепый танец, который можно было бы без особого труда повторить. Нелепости танцу не занимать: Настя и Николай будто бы держат в руках воображаемые бокалы с напитками, раскачиваясь и кручась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Девочка космос @_agentgirl_ 🔥🔥🔥 Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 15 Июл 2020 в 9:48 PDT

Выигрывают все — Басков получает часть аудитории Ивлеевой, а та в свою очередь получает часть аудитории Баскова. В самом деле, нет повода не выпить.

У телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки способ зачерпнуть молодой аудитории другой: она поучаствовала в шумихе вокруг новой видеоигры «Одни из нас: Часть II», опубликовав твит, в котором предположила, что хорошие оценки игре ставят боты. Попытка достойная, но слабее, чем у Киркорова и Баскова: нет танцев. Нужен был танец.

Наконец, бывает и такое, что звезд затягивают к новой аудитории, пытаясь «сделать как лучше»: Игорь Гуляев, 51-летний стилист Аллы Пугачевой, выложил видео с Примадонной в популярную среди молодежи соцсеть TikTok. Но так как Пугачева сознательно ведет теперь тихий, немедийный образ жизни, Гуляев за это, по его собственным словам, «тут же получил». Понятно одно: со сменой одного поколения другим звездам приходится так или иначе с этой сменой считаться. Течение жизни бросает новые вызовы, и представителям публичной сферы от них никуда не деться. Даже если они сознательно выбирают тихую жизнь вместо медийной.

Александр Милованов