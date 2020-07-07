Помпео: установка TikTok гарантирует попадание ваших данных в Компартию Китая

Работа китайского приложения TikTok на территории США может быть запрещена. Об этом Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он объяснил это заботой о безопасности персональных данных пользователей.

«Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах людей, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо», — пояснил политик, отметив, что американские власти «относятся к этому очень серьезно» (цитата по РИА Новости).

Также он обратил внимание, что люди, которые решают использовать TikTok и устанавливают его на свои мобильные, серьезно рискуют. Делать это, по словам Помпео, стоит лишь в том случае, если пользователь намерен добровольно отдать свои персональные данные прямо «в руки Коммунистической партии Китая».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что безопасностью данных граждан ЕС озаботились в Европарламенте. Приложение используется для записи и просмотра коротких пользовательских видео. Как отмечал регулятор, кроме этого в него также встроена система распознавания лиц, которую и намерены исследовать.