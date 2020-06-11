В ЕС проверят TikTok, а тюменцев проверят на антитела. Новости к утру 11 июня

Министры иностранных дел, возглавляющие ведомства стран, входящих в G7, намерены высказать свои точки зрения насчет закона «О национальной безопасности» в Китае. Об этом пишет «Интерфакс». Предполагается, что интернациональное сообщество будет настаивать, чтобы Китай продолжал существовать в режиме: одна страна, две системы. Япония планирует стать «лидером мнения» по этому вопросу.

В Хабаровске местные власти поручили полицейским и кинологам за 1,5 часа до салюта в честь Дня Победы 24 июня обследовать территории регионального центра, чтобы на улице не оказалось желающих посмотреть на зрелище. Горожанам рекомендовали посмотреть на фейерверк в телевизионной трансляции. В регионе на сегодня зарегистрировано 2 773 случая заражения коронавирусом.

Меж тем Роспотребнадзор включил Хабаровский край в число трех регионов, на которых будет проведено популяционное исследование на предмет наличия антител к коронавирусу. Также туда войдут Тюмень и Санкт-Петербург, передает ТАСС.

Европейский регулятор намерен проверить сервис TikTok на предмет сбора данных граждан ЕС, пишет New York Times. В Европарламенте озаботились этим вопросом, потому что сервис принадлежит китайской компании ByteDance. В частности, будет дана оценка системе распознавания лиц, встроенной в сервис. До этого о связях ByteDance беспокоились в США.