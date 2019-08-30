Фейсом об тэйбл. После выступления на Сахарова у рэпера новые проблемы

У рэпера Face начались проблемы с концертами в России и их рекламой — вскоре после выступления на митинге оппозиции в Москве.

Афиши уфимского рэп-музыканта Face (Фейс, он же Иван Дремин) демонтированы в Москве по указанию сверху после его выступления на митинге оппозиции 10 августа. На афишах артист изображен в костюме и галстуке на фоне столичных многоэтажек со слоганом «Приходи или проиграешь» (обыгрывается слоган команды Ельцина перед выборами 1996 года «Голосуй или проиграешь»). Внешне афиша напоминает предвыборные плакаты кандидатов в депутаты.

Оператор наружной рекламы Russ в письме менеджменту артиста указал в качестве причины «Этическое изображение постера», не вдаваясь в подробности. С еще одним оператором Gallery «был неофициальный разговор, который нам передали на словах, без бумаги», сообщил «Собеседнику» директор и старший брат артиста Богдан Дремин.

Еще дальше пошли в регионах. 23 и 24 августа Face не смог выступить в Улан-Удэ и Иркутске после визита людей из «органов». Никаких официальных документов, объясняющих отмену, артисту никто не предоставил. В объявлении было сказано, что концерт не состоится по причине низкой продажи билетов. Однако в разговоре с «Собеседником» Богдан Дремин сообщил, что ему и в этом случае неофициально сообщали о «давлении со стороны силовиков». Такую причину в разговоре с ним назвал организатор. «У нас нет оснований не доверять тому, что он писал и говорил нам», — отметил он.

Впервые наезды на Face начались задолго до протестных акций — 2019. В прошлом году рэпер попал под раздачу — осенью ему сорвали тур вместе с еще несколькими набравшими популярность в молодежной среде коллективами. Один из них — группа IC3PEAK — тогда тоже испытывала давление в ходе тура: от выдавливания с площадок до доставления солиста группы в околоток с вокзала Новосибирска в наручниках. Как и Face, IC3PEAK также выступали на митинге 10 августа на проспекте Сахарова:

Рэпера Face обвиняют в переборе с матерщиной, а также в суицидальных и наркотических темах в текстах. Однако в январе 2018 года он объявил об изменении приоритетов: «Теперь, когда у меня есть возможность изменить будущее этой страны через нашу молодежь — пришло время вести вас в правильном направлении, пришло время открыть глаза», — заявлял тогда Иван. Видимо, стал открывать глаза молодежи в неподходящих местах. Властная вертикаль намекает подрастающему поколению, что путь исправления находится в другой стороне.