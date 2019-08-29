Организаторы концерта в Москве 31 августа отказались связать его с митингом

Организаторы концерта в Москве 31 августа заявили, что не сообщали о нем, ожидая ответа от «звезды мирового масштаба».

Ранее Sobesednik.ru писал, что москвичи стали получать по SMS приглашения на концерт в рамках фестиваля «PROлето» на проспекте Сахарова 31 августа. При этом одновременно с данным мероприятием в Москве будет проходить несогласованное шествие оппозиции от Чистых прудов до Пушкинской площади.

Как передает телеканал «Дождь», председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, который занимается рекламной кампанией фестиваля, опроверг какую-либо связь концерта 31 августа с митингом. По его словам, мероприятие именно в этот день было запланировано давно, однако о нем не сообщалось якобы из-за стремления организаторов договориться о выступлении некой знаменитости.

«Идею с проспектом Сахарова мы давно прорабатываем, когда мы это запланировали, еще речи не было о каких-то митингах оппозиции-неоппозиции. Просто у нас была запланирована звезда мирового масштаба, и мы до последнего момента ждали согласования, и, к сожалению, отказали нам. А пока артист не подтвердил, мы не объявляли», — заявил Красноруцкий.

Кроме того, певец Тима Белорусских, заявленный в качестве одного из выступающих на фестивале «PROлето», отказался участвовать в мероприятии. «Медуза» сообщает, что в этот день у певца запланировано выступление на городском празднике в Оленегорске Мурманской области.

Напомним, данный случай не является первым, когда мэрия Москвы устраивает крупные фестивали и празднования в дни проведения митингов оппозиции. Так, за последний месяц в столице были организованы музыкально-гастрономические фестивали Meat&Beat и «Шашлык Live», а также масштабные мероприятия в честь Дня российского флага, отмечать который, по информации столичных властей, пришли порядка полумиллиона человек. Анонсирование этих мероприятий также сопровождалось отказом ряда заявленных в афише исполнителей от выступлений по причине занятости и наличия других планов.

В свою, очередь оппозиция также устраивала митинг-концерт на проспекте Сахарова 10 августа, где выступили рэперы Face и Oxxxymiron, а также группа IC3PEAK и другие музыканты. Несмотря на легальный характер того мероприятия, сейчас у его звездных участников начали возникать проблемы. В частности, Русская служба «Би-би-си» сообщает, что в Москве демонтируют афиши осенних концертов Фейса, объясняя это «распоряжением сверху» из-за выборов.