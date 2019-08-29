Москвичей по смс призывают прийти на концерт Бузовой вместо митинга 31 августа

Власти Москвы рассылают горожанам смс-сообщения с приглашением на фестиваль «PRОлето» на проспекте Сахарова, сообщают блогеры.

Как передает Znak.com со ссылкой на пользователей Филиппа Киреева и Никиту Взорова, которые опубликовали в соцсетях пришедшие на их телефоны смс-оповещения, «гала-концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады» начнется в 14:00 на проспекте Сахарова.

«Не проспи тусу! 31-го в 14 на Сахарова: Мот, Крид, Бузова и другие», — говорится в приглашении, отправленном от имени DIT_MOS.

Отметим, официального подтверждения того, что сообщения рассылает именно Департамент, пока нет.

Издание отмечает, что одновременно с фестивалем «PRОлето», в рамках которого состоится данное мероприятие, в Москве запланировано шествие оппозиции от Чистых прудов до Пушкинской площади, которое ранее столичные власти согласовать отказались.

Напомним, данный случай не является первым, когда мэрия Москвы устраивает крупные фестивали и празднования в дни проведения митингов оппозиции. Так, за последний месяц в столице были организованы музыкально-гастрономические фестивали Meat&Beat и «Шашлык Live», а также масштабные мероприятия в честь Дня российского флага, отмечать который, по информации столичных властей, пришли порядка полумиллиона человек.